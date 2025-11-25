Penultima prova del trofeo Lanfritto-Maggioni, Lieto Colle vince ancora la classifica di giornata

I lecchesi dell’Atletica 87 Oggiono al secondo posto a soli 7 punti dai vincitori

Domenica, ad Albiolo, in gara per il trofeo dai più piccoli degli Esordienti 5/8 e Esordienti 10 fino ai Cadetti

ALBIOLO (CO) – Domenica mattina, organizzata della Polisportiva Intercomunale in collaborazione con il Comitato Provinciale Como/Lecco e il Comune di Albiolo, si è svolta la 5^ e penultima prova del Trofeo Lanfritto-Maggioni 19^ edizione nel trofeo biennale consecutivo.

Il Lieto Colle vince anche la 5^ prova con 602 punti, ci hanno provato i lecchesi dell’Atletica 87 Oggiono secondi con 7 punti in meno. Chiude il podio l’Atletica Mariano Comense con 559 punti. Sfiorano il podio i valsassiensei del Cs Cortenova 4° posto con 543 punti, 6° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 415 punti.

Due vittorie lecchesi nel trofeo: Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) vince tra i Ragazzi, Nicola Spano (Cs Cortenova) vince tra i Cadetti. Sette podi per i nostri, Sofhia Sala (Polisportiva Mandello) 3^ nelle Esordienti 10, tra le Ragazze due podi dell’Atletica 87 Oggiono, 2^ Domitilla Agostini, 3^ Giulia Spreafico; un altro podio dell’Atletica 87 Oggiono, 3° posto Davide Spreafico tra i Ragazzi. Tra le Cadette due podi, 2^ Alessia Colombo (Polisportiva Mandello), 3^ Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), tra i Cadetti 2° posto per Rayane Matrane (Cs Cortenova).

Camilla Valsecchi vince la gara cross corto Assoluta

Due gare Assolute cross corto, al femminile vince Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), al 2° posto Elisa Pozzoni (Polisportiva Libertas Cernuschese), 3^ Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese); tra le Allieve argento per Gaia Rigamonti (Us San Maurizio).

Domenica mattina, organizzata dalla Polisportiva Cernuschese Lombardone, 6^ e ultima prova del trofeo, in gara dagli esordienti 5/8 fino ai Master, fuori punteggio con i più piccoli degli Esordienti 5/8; dalle Ragazze/i fino ai Master gare valide per il Campionato Provinciale di cross.

Tutti i vincitori delle gare di Albiolo e tutti i lecchesi nella top ten

Esordienti

1^ Lidia Beretta (Atletica Urgano), 3^ Sophie Sala (Polisportiva Mandello), 4^ Mia Colombo (Cs Cortenova), 10^ Alice Riva (Polisportiva Mandello).

1° Leonardo Grimaldi (Polisportiva Rovellasca), 4° Matteo Pezzuolo (Up Missaglia), 5° Leonardo Milani (Polisportiva Mandello), 9° Marco Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 10° Gabriele Mqancino (Atletica Cassago).

1^ Arianna Novati (Cantù Atletica), 2^ Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono), 3^ Giulia Spreafico (Atletica 87 Oggiono), 7^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 10^ Matilde Spano (Cs Cortenova).

1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 3° Davide Spreafico (Atletica 87 Oggiono), 4° Claudio Tagliaferri (Atletica Cassago), 6° Edoardo Comini Rovinolo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1^ Giada Ballabio (BTF 92 Atletica), 2^ Alessia Colombo (Polisportiva Mandello), 3^ Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono), 6^ Vanessa Andreotti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 9^ Chiara Magni (Cs Cortenova).

1° Nicola Spano (Cs Cortenova), 2° Rayane Matrane (Cs Cortenova), 6° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 8° Francesco Tentori (Merate Alletica Promnoline), 10° Nicola Anghileri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1^ Aurora Chiarello (Nuova Atletica Varese), 2^ Gaia Rigamonti (Us San Maurizio), 4^ Marianna Chiappa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Serena Gianola (Premana).

1° Diego Rossetti (Atletica Triangolo Lariano).

1^ Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Elisa Pozzoni (Polisportiva Libertas Cernuschese), 3^ Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese), 6^ Nadia Acquistapace (Cs Cortenova), 7^ Sabrina Invernizzi (Cs Cortenova).

1° Leonardo Vanini (Cus Insubria Varese Como), 6° Lorenzo Pozzoli (Polisportiva Libertas Cernuschese).