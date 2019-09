Pescara, nazionali CSI su pista, 16 titoli per le società lecchesi

Ben 1300 atleti hanno partecipato alle gare di Pescara

Bene le società lecchesi che tornano a casa con 16 titoli

PESCARA – Nutrita la partecipazione al 22° campionato nazionale di atletica leggera griffato Centro Sportivo Italiano: ben 1300 atleti provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento a Pescara per battagliare alla conquista delle maglie individuali e del titolo per società finito per il 4° anno consecutivo nella bacheca dell’Atl Colli Berici. Da segnalare il 12° posto della Pol Bellano, il 41° dell’Atl Erba e il 45° della Virtus Calco. 104 le società che hanno partecipato ai campionati.

13 titoli alla Polisportiva Bellano, 2 alla Virtus Calco e 1 all’Atletica Erba

Ritornano in riva al lago con ben 13 titoli nazionali i granata, mattatore è stato Davide Raineri con la tripletta ottenuta su 800/1500/5000m e con la moglie Angela Mastalli a completare il poker in famiglia col titolo dei 400m sempre tra gli Amatori B come il marito. Tripletta anche per Simone Tarchini che vince 100/200 e 4x100m assieme a Pietro Piva, Mattia Vitali e Fabio Balatti tra i Seniores.

Federica Dozio della Virtus Calco si mette al collo ben tre medaglie, l’oro tra le Allieve nel peso, l’argento nel giavellotto e il bronzo nel disco per la gioia della Virtus calco, due medaglie per l’erbese Ilaria Oricchio che vince il titolo tra le Cadette negli 80hs e seconda nel lungo. Pietro Piva della Pol Bellano, oltre al titolo in staffetta vince i 100m Juniores e l’argento nel disco.

Altri titoli per la Virtus Calco con Laura De Felice nel giavellotto Cadette, Marco Nogara pol Bellano negli 80m Cadetti, Giuseppe Piva Pol Bellano nei 100m Veterani A, Nicoletta Denti Pol Bellano nelle Veterane A nel salto in lungo, Anna Angrisani sempre della Pol Bellano nelle Veterane B con doppio titolo 800/1500m.

Ed ora nemmeno il tempo di tirare il fiato che domenica prossima a Bernareggio si concluderà il campionato provinciale abbinato al trofeo OMP Perego SRL-Costruzioni stampi, campionato che vede saldamente in testa la Virtus Calco seguita dalla Pol Bellano e dal Team Pasturo. La gara sarà valida anche come sesta ed ultima prova della Gran Combinata, abbinato al trofeo Sport Specialist e che vede saldamente al comando il Cs Cortenova seguito dal Team pasturo e dalla Virtus Calco.