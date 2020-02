Piani Resinelli. E’ tempo di Snowrun, ultimi giorni per iscriversi

Sabato 22 febbraio appuntamento con il winter trail

Iscrizioni entro il prossimo 20 febbraio

PIANI RESINELLI – Ultimi giorni per iscriversi alla Snowrun dei Resinelli. La gara di corsa in montagna è in programma sabato 22 febbraio con partenza alle 13.30 dalla piazza della chiesa dei Resinelli. 14 i chilometri da affrontare e 650 metri di dislivello positivo per il winter trail che si snoda tra sentieri e passaggi mozzafiato nelle miniere dei Piani Resinelli.

Obbligatorio l’uso del casco per tutta la durata della gara, lampada frontale accesa per l’accesso alle miniere e antivento. Consigliati i micro-ramponi. Non è previsto servizio docce. Iscrizioni entro il 20 febbraio (numero massimo di iscritti 400) sul sito kronoman.net.

