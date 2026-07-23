Piani Resinelli. Una mattinata di orienteering per ragazzi dagli 11 ai 18 anni

Lunedì 3 agosto, dalle 10 alle 12.30, l’iniziativa di Traccia Trekking e Archeologistics nell’ambito di Resinelli Outdoor Experience

Le guide professioniste insegneranno ai partecipanti le basi dell’orientamento prima della prova pratica lungo i sentieri

LECCO – Sport, natura e orientamento si incontrano ai Piani Resinelli con una mattinata dedicata ai più giovani. Lunedì 3 agosto, dalle 10 alle 12.30, Traccia Trekking organizza, in collaborazione con Archeologistics e nell’ambito delle iniziative di Resinelli Outdoor Experience, un’attività di orienteering rivolta ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 18 anni.

L’iniziativa permetterà ai partecipanti di avvicinarsi a una disciplina che unisce movimento, spirito di osservazione e contatto con l’ambiente. L’orienteering, infatti, favorisce lo sviluppo di autonomia, concentrazione e capacità di problem solving, promuovendo allo stesso tempo un approccio rispettoso dell’ambiente e una maggiore consapevolezza del patrimonio naturale.

Nel corso della mattinata, le guide professioniste AMM illustreranno le basi dell’orientamento e l’utilizzo di mappa e bussola, prima della prova pratica lungo i sentieri dei Piani Resinelli. Un’esperienza che coniuga sport, apprendimento e divertimento in uno dei contesti naturalistici più suggestivi del territorio lecchese.

Il ritrovo è fissato alle 10 davanti all’Ufficio turistico dei Piani Resinelli. L’attività terminerà alle 12.30, è riservata ai giovani dagli 11 ai 18 anni, prevede un costo di partecipazione di 15 euro ed è richiesta la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Resinelli Outdoor Experience all’indirizzo info@resinellioutdoorexperience.it o al numero 328 8377206.