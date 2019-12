Presentato il calendario 2020 della Pallavolo Lecco Alberto Picco e della Calcio Lecco

L’assessore allo sport: “Ottima iniziativa, promuove il territorio attraverso lo sport”

LECCO – Nasce dalla collaborazione tra le società Pallavolo Lecco Alberto Picco e Calcio Lecco 1912 e il Comune il nuovo calendario 2020 presentato mercoledì sera presso il Tennis Club di Lecco. 12 scatti realizzati in luoghi simbolo della città con modelli d’eccezione i giocatori delle due squadre lecchesi.

Il progetto, come spiegato, nasce da un’idea della Pallavolo Picco Lecco ed è stato realizzato dall’agenzia Liok Lake di Andrea Alippi: “Quest’anno abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso – ha detto il presidente Dario Righetti – abbiamo proposto alla Calcio Lecco di collaborare e la risposta è stata entusiasta. Credo sia davvero una bella iniziativa che ci supporta e supporta la città. Vorrei ringraziare le associazioni quali i Volontari del Campanile San Nicolò e Le Lucie che ci hanno permesso di scattare fotografie davvero suggestive sul matitone e sulle tipiche imbarcazioni del Lario”.

Al lancio del calendario era presente anche l’assessore allo Sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello: “L’idea è ben riuscita – ha commentato – credo che questo calendario sia un bel palcoscenico per le due realtà sportive e per il nostro territorio. Sostegno da sempre la promozione di Lecco attraverso lo sport e spero che questa iniziativa sia il primo passo: sarebbe bello i prossimi anni che il calendario venisse fatto con tutte le associazioni sportive lecchesi, che sono davvero tante. Complimenti a tutti”.

Il calendario come spiegato è in vendita al prezzo di 8 euro: “Per la Calcio Lecco – ha detto Francesco Todeschini dell’Ufficio Stampa – è importantissimo ripartire dalla città e dal rapporto col territorio, abbiamo dunque accettato con entusiasmo la proposta della Pallavolo Picco Lecco di realizzare questi scatti e anzi, ringraziamo la società per aver pensato a noi. Quello che posso dire è che anche durante le partite sentiamo il calore della piazza, siamo orgogliosi della nostra città”.

Presenti anche i giocatori-modelli che hanno posato nelle fotografie: “Ci siamo divertiti – hanno commentato il capitano della prima squadra della Picco Martina Focaccia e il capitano della Lecco Andrea Malgrati – sicuramente un’esperienza diversa dal solito, che ci ha permesso di scoprire luoghi di Lecco mai visti. Speriamo possa essere apprezzata!”.