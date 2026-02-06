Picco Lecco investe sulla formazione: successo per la masterclass di Bosetti

Allenatori, atlete e tecnici da tutto il Lecchese al Palazzetto di Annone Brianza

LECCO – Una partecipazione ampia e qualificata ha accompagnato l’avvio del nuovo percorso formativo dedicato al settore giovanile di Pallavolo Alberto Picco Lecco, inaugurato con una mattinata di lavoro caratterizzata da contenuti tecnici di alto livello e da un confronto concreto tra addetti ai lavori.

Il primo appuntamento della Masterclass con il professor Giuseppe Bosetti si è svolto sabato scorso, 31 gennaio, al Palazzetto dello Sport di Annone Brianza e ha registrato una presenza significativa di allenatori, atlete e appassionati. Un dato che conferma la volontà della società biancorossa di investire con decisione sulla crescita dei propri formatori e sull’aggiornamento continuo. Da segnalare, in particolare, la partecipazione di tecnici provenienti da tutto il territorio lecchese e dalle province limitrofe.

Il tema al centro dell’incontro, “Tecnica e didattica della difesa nel settore giovanile”, ha fornito indicazioni operative immediatamente spendibili in palestra. La lezione ha beneficiato dell’esperienza e della capacità divulgativa di Bosetti, riconosciuto a livello nazionale come riferimento nella didattica della pallavolo.

“Eventi formativi come quello di oggi sono un’occasione importante: tante persone e qualità nelle giocatrici – ha dichiarato Bosetti –. Le fasce d’età 13-14 sono davvero molto interessanti. Appuntamenti come questi rappresentano momenti di confronto fondamentali per far crescere la qualità dei formatori e, di conseguenza, della pallavolo italiana”.

Tra i protagonisti della mattinata anche Federico Roncoroni, allenatore dell’Under 14 Picco e coorganizzatore dell’iniziativa, presente con il proprio gruppo di atlete.

“Si può sempre migliorare e noi continueremo a farlo. In futuro ridurremo il numero di atlete coinvolte per puntare ancora di più sulla qualità. Questo incontro ci dà energia per i prossimi allenamenti. Ho la fortuna di conoscere grandi allenatori e, quando abbiamo pensato a un momento formativo, non potevamo che partire da lui”.

Al termine della sessione tecnica, il percorso è proseguito con una tavola rotonda e un pranzo di confronto, occasione utile per approfondire aspetti metodologici e condividere esperienze tra staff, allenatori e il relatore.

L’incontro ha segnato l’avvio di un ciclo di quattro appuntamenti, pensato per elevare ulteriormente la qualità del lavoro in palestra e per fornire ai tecnici biancorossi strumenti concreti a supporto della crescita delle giovani atlete. Pallavolo Alberto Picco Lecco ribadisce così la propria linea: investire nella formazione, valorizzare il talento e costruire il futuro attraverso competenza e visione.