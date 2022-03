Quattro team portano a casa il risultato, smacco invece per i restanti quattro

Trionfano 3-0 U16 Blu e U13, bene anche Terza Divisione e U16 Red. Niente da fare per Prima Divisione e U16 Bianca, lottano ma non capitalizzano il match U14 e Coppa U12 Spring

LECCO – Perfetta parità: sono queste le parole giuste per descrivere il fine settimana del settore giovanile della Picco Lecco. A segno Terza Divisione, Under 16 Red, Under 16 Blu, e Under 13, mentre inciampano Prima Divisione, Under 16 Bianca, Under 14 e Coppa Under 12 Spring.

Portano a casa la vittoria con un 3-0 Under 16 Blu e Under 13. Entrambe le squadre hanno dimostrato la propria superiorità convincendo in tutti i fondamentali, soprattutto l’Under 16 Blu che ha mostrato una differenza abissale tra sé e l’avversaria Mandello, mentre le bianco-rosse dell’Under 13 hanno avuto un piccolo calo di attenzione nel terzo set, riuscendo però a tamponarlo con un buon turno in battuta che gli ha permesso di chiudere la partita.

Lasciano indietro due set le ragazze della Terza Divisione, non al top della forma come hanno dimostrato i diversi errori sia in battuta che in attacco, anche se nel quarto set sono entrate in campo con la grinta necessaria per aggiudicarsi la vittoria. Piccolo incidente di percorso invece per l’Under 16 Red, che dopo aver controllato due set di gioco si rilassa nel terzo, concedendo alle sfidanti di Bresso di ritrovare un po’ di fiducia. Nonostante questo intoppo la Picco riprende il ritmo e chiude la partita conquistando il quarto set grazie al contributo di tutto il team.

Tra le squadre giovanili sconfitte spicca la Prima Divisione, che contro la Pol. Veranese non si aggiudica neanche un set, faticando soprattutto in ricezione, anche se mostra un guizzo di ripresa nel terzo set. Match a secco anche per l’Under 16 Bianca, battuta 3-0 dall’ASD Padernese prima nel girone e scesa in campo con poca convinzione e determinazione. Chiuso il campionato è ora per loro di pensare alla Coppa e arrivare all’appuntamento con uno spirito più combattivo.

Conquistano un set di “consolazione” Under 14 e Coppa Under 12 Spring. Rammarico per le prime che giocano i due set iniziali punto a punto con la Bresso, calando in seguito di intensità e infilando qualche errore di troppo a scapito della partita. Una prestazione da “montagne russe” per Coppa Under 12 Spring contro Polisportiva Olginate: chiude infatti con buon margine il primo set, nel secondo parte in frenata per poi riprendere sicurezza e portarsi vicina al sorpasso, fallito a causa di alcune giocate poco lucide. Neanche l’entrata determinata nel terzo set è sufficiente per provare a chiudere la partita. Serve trovare continuità e migliorare la capacità di portare alcune situazioni a proprio favore.

PRIMA DIVISIONE

Picco – Pol.Veranese 0-3

(12-25 6-25 21-26)

TERZA DIVISIONE

Mandello – Picco 2-3

(25-19 20-25 25-20 17-25 7-15)

UNDER 16 BIANCA

ASD Padernese – Picco 3-0

(25-16 25-11 25-14)

UNDER 16 RED

Bresso-Picco U16Ecc 1-3

(21-25 22-25 25-16 21-25)

UNDER 16 BLU

Picco-Mandello 3-0

(25-11 25-12 25-11)

UNDER 14

Picco-Bresso 1-3

(19-25 26-24 17-25 12-25)

UNDER 13

Picco Lecco – osfnsa Oggiono 3-0

(25-11 25-18 25-18)

UNDER 12 coppa spring

Pallavolo Picco Lecco – Polisportiva Olginate 1-2

(25-15 21-25 22-25)