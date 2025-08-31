Picco Lecco. Partono gli Open Day Minivolley per i più piccoli

Di
-
Tempo di lettura: 2 minuti
minivolley

Prove gratuite, giochi e divertimento per i bambini da 4 a 8 anni

“La struttura del corso sarà flessibile, divisa in due moduli di quattro mesi”

LECCO – Con il fischio d’inizio della stagione biancorossa, arrivano gli immancabili open day del minivolley, un’occasione imperdibile per i più piccoli di avvicinarsi al mondo della pallavolo.

Picco Lecco si conferma una realtà solida e radicata nel territorio, con un forte impegno nei confronti del settore giovanile, un fiore all’occhiello per l’intera comunità.

Minivolley
Minivolley

Il mese di settembre sarà interamente dedicato alle prove gratuite per i bambini nati tra il 2015 e il 2019, con l’obiettivo di far scoprire la pallavolo in un ambiente ludico e stimolante, dove il gioco è sempre al centro.

“La struttura del corso sarà flessibile, divisa in due moduli di quattro mesi. È possibile iscriversi subito a entrambi a un prezzo agevolato – spiega Sara Perego, allenatrice dell’S3 – Avremo diverse sedi a disposizione, inclusa l’apertura del Bione anche al sabato mattina. Questa flessibilità è pensata per dare maggiore comodità alle famiglie”.

Gli allenamenti, della durata di un’ora, si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 16:45 presso la palestra dell’Istituto Bertacchi di Lecco (via XI febbraio) e il sabato alle 10 presso il centro sportivo “Al Bione” di Lecco.

Minivolley
Minivolley

Luca Vilei, coordinatore del settore preagonistico, conclude: “Sono un appassionato di sport in generale e per questo cerco di sviluppare un percorso che valorizzi diverse discipline nella fascia d’età della scuola primaria. Pur focalizzandomi sulla pallavolo, i giochi proposti non sono strettamente specialistici, ma mirano a sviluppare abilità motorie, creatività e competenze relazionali, preparando i bambini al gioco della pallavolo in modo divertente e completo“.