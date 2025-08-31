Picco Lecco. Partono gli Open Day Minivolley per i più piccoli

Prove gratuite, giochi e divertimento per i bambini da 4 a 8 anni

LECCO – Con il fischio d’inizio della stagione biancorossa, arrivano gli immancabili open day del minivolley, un’occasione imperdibile per i più piccoli di avvicinarsi al mondo della pallavolo.

Picco Lecco si conferma una realtà solida e radicata nel territorio, con un forte impegno nei confronti del settore giovanile, un fiore all’occhiello per l’intera comunità.

Il mese di settembre sarà interamente dedicato alle prove gratuite per i bambini nati tra il 2015 e il 2019, con l’obiettivo di far scoprire la pallavolo in un ambiente ludico e stimolante, dove il gioco è sempre al centro.

“La struttura del corso sarà flessibile, divisa in due moduli di quattro mesi. È possibile iscriversi subito a entrambi a un prezzo agevolato – spiega Sara Perego, allenatrice dell’S3 – Avremo diverse sedi a disposizione, inclusa l’apertura del Bione anche al sabato mattina. Questa flessibilità è pensata per dare maggiore comodità alle famiglie”.

Gli allenamenti, della durata di un’ora, si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 16:45 presso la palestra dell’Istituto Bertacchi di Lecco (via XI febbraio) e il sabato alle 10 presso il centro sportivo “Al Bione” di Lecco.

Luca Vilei, coordinatore del settore preagonistico, conclude: “Sono un appassionato di sport in generale e per questo cerco di sviluppare un percorso che valorizzi diverse discipline nella fascia d’età della scuola primaria. Pur focalizzandomi sulla pallavolo, i giochi proposti non sono strettamente specialistici, ma mirano a sviluppare abilità motorie, creatività e competenze relazionali, preparando i bambini al gioco della pallavolo in modo divertente e completo“.