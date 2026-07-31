Picco Lecco rinforza il roster: arriva la schiacciatrice Giulia Patasce

La schiacciatrice classe 2004, reduce dall’esperienza in Serie B1 con il TMM San Feliciano Volley Magione, vestirà il biancorosso
Giulia Patasce entra a far parte della Picco Lecco portando entusiasmo, solidità e attenzione al gruppo. “Cerco sempre di creare un ambiente sereno e positivo”, spiega la nuova biancorossa
LECCO – Picco Lecco rinforza il reparto schiacciatrici con l’arrivo di Giulia Patasce. La società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio della giocatrice classe 2004, alta 181 centimetri, pronta a mettere a disposizione della squadra energia, continuità e determinazione in vista della prossima stagione.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.