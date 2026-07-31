Picco Lecco rinforza il roster: arriva la schiacciatrice Giulia Patasce

Reduce dall’ultima annata disputata in Serie B1 con il TMM San Feliciano Volley Magione, Patasce approda a Lecco dopo un percorso di crescita che l’ha portata a confrontarsi con realtà di alto livello. Tra le esperienze che considera più importanti del suo cammino sportivo spicca il debutto in Serie A2, arrivato subito dopo il settore giovanile.

“Mi sono ritrovata subito a confrontarmi con una realtà completamente diversa, fatta di ritmi, responsabilità e livello di gioco molto più elevati. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere tanto, sia tecnicamente che personalmente”, racconta la nuova schiacciatrice biancorossa.

La decisione di sposare il progetto della Picco Lecco nasce dalla convinzione di entrare a far parte di una società con obiettivi definiti e prospettive di crescita.

“Il progetto mi è sembrato ben strutturato e con un obiettivo di crescita. Ho percepito entusiasmo e la volontà di costruire qualcosa di importante, valorizzando sia il gruppo che le singole atlete. Credo ci siano tutte le basi per lavorare bene e migliorarsi giorno dopo giorno”, spiega.

Oltre alle qualità tecniche, Patasce mette in evidenza le caratteristiche che intende portare all’interno dello spogliatoio. “Cerco sempre di creare un ambiente sereno e positivo, perché il benessere del gruppo è fondamentale per lavorare al meglio”.

Sul parquet, invece, individua nella difesa il fondamentale che più la rappresenta, senza rinunciare al contributo offensivo. “Mi piace lottare su ogni pallone e dare continuità al gioco. Anche in attacco cerco di essere incisiva e sfruttare al meglio le mie caratteristiche”.

Infine, il primo saluto ai sostenitori lecchesi è accompagnato dall’entusiasmo per la nuova avventura: “Non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere tutti voi e vivere insieme una stagione ricca di emozioni. Ci vediamo presto al palazzetto!”.

Con l’ingaggio di Giulia Patasce, la Picco Lecco aggiunge così al proprio organico una schiacciatrice giovane ma già maturata in contesti competitivi, inserendo un profilo che la società ritiene in linea con la filosofia del club e con gli obiettivi della nuova stagione.