Picco Lecco, si apre con una sconfitta il campionato di Serie B2

Lecchesi superate per 3-1 sul campo dell’Alba Volley

Dopo un avvio incoraggiante, le biacno-rosse hanno progressivamente perso ritmo e incisività

LECCO – Si apre con una sconfitta il campionato di Serie B1 dell’Orocash Picco Lecco, superata per 3-1 sul campo dell’Alba Volley ASD nella prima giornata del Girone A. Dopo un avvio incoraggiante, la formazione lecchese ha progressivamente perso ritmo e incisività, lasciando spazio alle padrone di casa che hanno saputo imporre il proprio gioco e conquistare i primi tre punti della stagione.

La gara era iniziata nel segno dell’equilibrio: la Picco ha tenuto testa alle avversarie nel primo parziale, rimanendo in partita fino alle battute finali. Picco è riuscita a trovare lo sprint decisivo chiudendo il set 25-23. Dal secondo parziale in avanti le piemontesi hanno aumentato l’efficacia al servizio e in fase difensiva, mettendo in difficoltà le biancorosse e prendendo il controllo del match.

Le ragazze di coach Mauro Tettamanti hanno provato a reagire nel terzo set, ma senza riuscire a invertire l’inerzia dell’incontro. Alba ha così chiuso i successivi parziali sul 25-18, 25-19 e 25-14, archiviando la sfida in quattro set.

Dal punto di vista statistico, la Picco ha pagato soprattutto le difficoltà in ricezione e la minore continuità offensiva. La squadra lecchese ha realizzato 122 attacchi con il 33% di positività, mentre le padrone di casa hanno chiuso con il 37% e una maggiore efficacia nei momenti chiave dell’incontro.

Al termine della gara coach Mauro Tettamanti ha analizzato così la prestazione: “È stata una partita difficile. L’unico lato positivo è stato l’approccio iniziale, con un buon primo set in attacco. Dal secondo set è peggiorato il servizio e abbiamo subito molto. Questo ci ha tolto lucidità e coraggio nei fondamentali, anche complice una loro bella difesa. Dal secondo set abbiamo perso i punti di riferimento e loro non ci hanno permesso di rientrare in partita. Se una cosa va male, dobbiamo essere positivi e andare a cento all’ora. Siamo giovani e nei momenti di difficoltà non dobbiamo perdere coraggio. Lunedì si riparte, consci che questa lezione ci può servire”.

Per la Picco Lecco si tratta della prima battuta d’arresto della stagione, ma anche della prima occasione per misurarsi con le difficoltà di un campionato impegnativo come la Serie B1. Da lunedì la squadra tornerà subito al lavoro per preparare il prossimo appuntamento e trasformare il passo falso di Alba in un’importante opportunità di crescita.