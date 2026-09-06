Picco Lecco si riparte: al via i test match verso la nuova stagione

Intenso calendario di amichevoli con Mandello, VAP, VBest, Concorezzo, Como, Trescore e Ripalta

Spazio alla crescita dei giovani con i ritiri dal 5 al 13 settembre

LECCO – La Picco Lecco accende la nuova stagione con un settembre ricco di movimento, palloni che tornano a rimbalzare e gruppi che ritrovano il ritmo del lavoro condiviso. Le prime amichevoli scandiscono il percorso verso l’avvio ufficiale, offrendo alla squadra occasioni preziose per testare soluzioni, crescere e ritrovare l’intesa.

Il debutto è fissato per sabato 12 settembre, quando al Bione arriverà il Mandello per il primo confronto stagionale. Una settimana più tardi, sabato 19, sarà la volta della sfida con la VAP, ancora tra le mura di casa. Il programma prosegue poi con la trasferta di mercoledì 23 settembre, ospiti del VBest, un test utile per misurare la tenuta del gruppo lontano dal proprio campo.

Il fine settimana del 26 e 27 settembre porterà la squadra a Concorezzo per un quadrangolare che rappresenta uno dei momenti più intensi della preparazione, due giorni di gioco serrato e confronti di livello. A chiudere il mese, mercoledì 30 settembre, la Picco sarà impegnata a Como in un match che tradizionalmente porta energia e attenzione.

Ottobre si aprirà con un’altra gara casalinga: sabato 3, contro Trescore, appuntamento ancora in definizione ma già inserito nel percorso di crescita del gruppo. L’ultimo test prima della fase calda della preparazione sarà la trasferta di giovedì 8 ottobre contro Ripalta, utile per completare il quadro delle amichevoli pre‑campionato.

Parallelamente, il settore giovanile vivrà le sue settimane più formative. I ritiri rappresentano un momento chiave per costruire identità, responsabilità e spirito di squadra.

Le U13E e U14E saranno impegnate dal 5 al 9 settembre, mentre U15E e U17E lavoreranno dal 6 al 10. Le U19E (ovvero la B1) affronteranno il loro percorso dal 6 all’8 settembre, prima di lasciare spazio ai gruppi territoriali U15, U17 e U19, in ritiro dal 10 al 13 settembre.

Sono giorni che segnano l’inizio di una nuova storia: il lavoro quotidiano, le relazioni che si costruiscono, la voglia di crescere insieme. La Picco Lecco si prepara così a vivere una stagione intensa, con un programma che coinvolge ogni livello della società e che conferma la solidità del percorso tecnico e formativo.