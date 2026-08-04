Picco Lecco. Stefano Lullia alla guida del progetto giovanile e scoutman della B1

Una scelta che conferma la volontà di investire su competenze solide

“Abbiamo già terminato di visionare diverse ragazze e abbiamo costruito le squadre per l’anno prossimo”

LECCO – La Pallavolo Alberto Picco Lecco si prepara alla stagione 2026-2027 con una novità significativa: Stefano Lullia ricoprirà tre ruoli fondamentali all’interno della società, guidando la Under 19 Territoriale, coordinando l’intero progetto giovanile e continuando il suo lavoro come scoutman della B1. Una scelta che conferma la volontà della Picco di investire su competenze solide e su una visione tecnica che abbraccia tutto il percorso delle atlete.

Il primo passo è stato la costruzione delle squadre per l’anno prossimo, dopo aver visionato molte ragazze e raccolto feedback da tutte le atlete della Picco. “Abbiamo già terminato di visionare diverse ragazze e abbiamo costruito le squadre per l’anno prossimo. Abbiamo parlato con tutte le ragazze della Picco: è stato un lavoro lungo per avere feedback, specialmente quelli negativi, in cui credo molto. Ho scoperto in alcune ragazze una grande maturità – precisa Lullia -. Nel concreto si tratta di risolvere problematiche, spostamenti di giocatrici, gestire le “giocatrici ponte” che sono pronte per salire di categoria. È importante valorizzare tutto il movimento giovanile”.

Nel tessuto locale, Lullia riconosce diversi orientamenti per le società: “Credo ci siano tre tipi di società: quelle che mirano solo all’eccellenza, quelle che fanno un mix ma lasciano le territoriali ad allenatori con poca esperienza, e la nostra scelta, che è lavorare bene con allenatori esperti anche sulle territoriali”. Per lui, ogni atleta ha un percorso unico: “Ogni giocatrice ha un proprio obiettivo; valorizzare chi arriva nelle territoriali è importante quanto arrivare in nazionale”.

Il coordinamento includerà anche la formazione degli allenatori e degli scout: “Nel coordinamento ci sarà anche la formazione degli allenatori e degli scoutman. Serve a dare indicazioni all’allenatore sugli indici di miglioramento della propria squadra”. Negli anni ha sviluppato indici di performance basati su migliaia di rilevazioni: “Se la squadra mantiene certi livelli, può restare in alto, altrimenti è a rischio retrocessione”.

Anche quest’anno verrà utilizzato il software che Lullia ha sviluppato negli ultimi dodici-tredici anni: “È customizzato per i nostri allenatori, un software “one click” per montaggi video e analisi veloci”.

A questo si aggiunge un network nazionale: “Ho creato anche un network con gli scout di tutti i giocatori di Serie A e B”. E grazie alla collaborazione con Luca Monti, la Picco potrà contare su un ulteriore strumento innovativo: “Abbiamo sviluppato un software per le dirette: l’idea è far parlare le statistiche in tempo reale con le telecronache, distribuendo i dati essenziali e le previsioni di gioco alla panchina in automatico”.

E Lullia, con la stessa energia che lo accompagnerà nella nuova stagione, ha confermato: “Siamo pronti a ricominciare”.