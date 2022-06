“Ho scelto Lecco in quanto mi hanno sempre parlato molto bene della squadra e del team. L’impressione è stata subito ottima”

Terry ha scoperto la pallavolo a 13 anni per gioco, ora è una vera e propria passione

LECCO – La Pallavolo Picco Lecco dà il benvenuto alla giovanissima Terry Bassi.

Maria Teresa, nativa di Manerbio in provincia di Brescia, è ancora giovanissima (20 anni a settembre), ma nonostante ciò vanta già di una notevole carriera da professionista. “Ho scoperto la pallavolo a 13 anni come un gioco. Nel tempo è diventata una vera e propria passione”, racconta Terry.

La pallavolista inizia la sua carriera nella Promoball Volley, società bresciana tra le più attive a livello giovanile nel panorama regionale. Dopo l’esperienza in A1 a Montichiari, si concentra sul percorso Under con la Promoball, destreggiandosi sia in posto 2 che in posto 4.

Nel 2019 attira l’attenzione federale ed entra a far parte del Club Italia, conquistandosi la maglia azzurra. La prima stagione è solamente di apprendistato, ma già nel biennio in A2 la giovanissima inizia ad emerge sempre di più. Durante la scorsa stagione, in cui ha avuto modo di incontrare per due volte le biancorosse, riesce a raggiungere la sua migliore prestazione in termini di punti: 19 marcature nella vittoria esterna contro i Talmassons. Inoltre, lo scorso anno ha disputato il campionato con il Futura Volley a Busto.