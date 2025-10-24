Picco Lecco torna al Bione: sabato debutto casalingo contro GPS Volley Schio

Dopo la vittoria a Peschiera, biancorosse pronte per la prima sfida interna della stagione di Serie B1

Fischio d’inizio alle 21, ingresso gratuito e diretta su Youtube

LECCO – L’Orocash Picco Lecco è pronta a riabbracciare il proprio pubblico. Dopo la brillante vittoria esterna a Peschiera, le biancorosse tornano a casa per disputare la prima gara casalinga della stagione 2025/26 di Serie B1 femminile.

L’appuntamento è per sabato 25 ottobre alle ore 21.00 al Centro Sportivo “Al Bione” di Lecco, dove andrà in scena la 3ª giornata del campionato. Avversaria di turno GPS Volley Group Schio, formazione veneta che ha iniziato il torneo con due successi e un totale di cinque punti, uno in più rispetto alla Picco. Una sfida che promette intensità, equilibrio e spettacolo, con in palio punti pesanti per restare nelle zone alte della classifica.

“Sarà una partita bella tosta – commenta il coach Federico Belloni – La sfida sarà impegnativa, ma noi arriviamo dalla bella gara della scorsa settimana. Siamo ancora alle prese con l’infortunio di Federica Ghezzi, ma sta recuperando e sabato sarà disponibile anche se non al 100%”.

L’ingresso al palazzetto sarà gratuito, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming sul canale Youtube “Pallavolo Picco Lecco”.

Ma il sabato al Bione inizierà già di pomeriggio: alle 17.30 sarà la volta della formazione di Serie C, per un Match Day tutto dedicato al volley lecchese.