Picco Lecco U18 travolgente: 3-0 su Olginate e accesso agli ottavi

Coach Maria Luisa Checchia: “Siamo state brave a reagire e portare a casa la vittoria”

LECCO – La Picco Lecco Acciaitubi Under 18 eccellenza si impone con autorità sulla Pallavolo Olginate, conquistando il derby lecchese e accedendo agli ottavi di finale del campionato di categoria. La sfida, disputata presso la palestra dell’Istituto Bertacchi, ha visto le biancorosse prevalere con un netto 3-0 (25-18, 25-23, 25-13), dimostrando carattere e determinazione.

Il primo set parte con un sostanziale equilibrio, con le due squadre che si rispondono punto su punto. Dopo una prima fase combattuta, le ragazze di coach Maria Luisa Checchia prendono il largo grazie a un’ottima pressione al servizio e chiudono agevolmente sul 25-18. Più incerto il secondo parziale, in cui Olginate riesce a portarsi avanti nei primi scambi approfittando di un momento di calo della Picco. Le lecchesi, però, ritrovano presto concentrazione e ribaltano il punteggio, gestendo il finale con lucidità e chiudendo 25-23. Il terzo set è un monologo biancorosso: Picco domina sin dall’inizio, non lascia scampo alle avversarie e sigilla il successo con un perentorio 25-13.

“Abbiamo avuto carattere per conquistare la fase successiva – commenta coach Maria Luisa Checchia – Nel primo e nel terzo set abbiamo messo in difficoltà le avversarie soprattutto con la battuta, che ci ha permesso di prendere un buon margine. Nel secondo set, abbassando la guardia, abbiamo lasciato qualche punto a Olginate, ma siamo state brave a reagire e portare a casa la vittoria”. Soddisfazione anche da parte del capitano Noemi Monti: “Siamo molto contente del risultato e siamo cariche per affrontare la prossima sfida”.