Picco Lecco. Una giornata di beach volley per il settore giovanile

Le giovani atlete si sono messe alla prova per migliorare le proprie abilità tecniche

Alcune di loro parteciperanno a fine mese alle finali del Campionato Italiano di beach volley a Bibione

CIVATE/LECCO – La prima di tante giornate dedicate al beach volley, alla condivisione e ai valori. Il settore giovanile della Pallavolo Picco ha trascorso una splendida domenica sui campi di beach Volley di Civate, grazie alla collaborazione con una delle società più importanti del palcoscenico nazionale del beach, la beach volley training di Torino. Il primo passo di una serie di attività già programmate per i prossimi mesi.

Le atlete, nate tra il 2012 e il 2004, hanno potuto approfittare della splendida giornata di sole per mettersi alla prova e migliorare le proprie abilità tecniche sotto la guida di coach professionisti. L’atmosfera di entusiasmo e la volontà di crescere dimostrata dalle giovani hanno reso l’allenamento un’esperienza intensa e appagante.

Ma non è tutto, il progetto con Beach Volley Training continua. Alcune atlete parteciperanno infatti alle finali del Campionato Italiano per società di beach volley a Bibione durante il weekend del 26/27/28 maggio. Un’occasione per confrontarsi con le migliori atlete del panorama nazionale e mettersi ulteriormente alla prova.

Verranno inoltre organizzati corsi e tornei adatti a tutti i livelli di gioco ed età. Ulteriore segno che il movimento del Beach Volley sta crescendo sempre di più e gli appassionati della provincia di Lecco possono contare su una società come Picco Lecco per fare la differenza.