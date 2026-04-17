Picco, settore giovanile in crescita: Under 12 imbattuta e Under 13 alle regionali

Domenica 27 la finale dell’Under 13, mentre l’Under 14 debutta in Valtellina

I risultati confermano la qualità del progetto tecnico ed educativo della società

LECCO – Un settore giovanile in crescita costante, capace di coniugare risultati sportivi e percorso formativo. Il vivaio della Pallavolo Picco continua a consolidarsi come uno dei progetti più strutturati e dinamici del territorio, come dimostrano i traguardi raggiunti nelle ultime settimane dalle squadre più giovani.

A spiccare è il cammino dell’Under 12, rimasta imbattuta sia nella Coppa Invernale sia nella Coppa Primaverile. Un percorso che evidenzia una crescita tecnica e mentale significativa, frutto di un lavoro quotidiano impostato su un approccio moderno e orientato alla formazione delle atlete, seguito da uno staff impegnato ad accompagnare le più giovani con attenzione e continuità.

Positivo anche il bilancio dell’Under 13, anch’essa imbattuta in campionato. Dopo la vittoria negli ottavi di finale a Monza contro Vero Volley, la squadra si è fermata soltanto al quarto set nei quarti di finale contro Viscontini. Un risultato che ha comunque permesso l’accesso alla finale per il quinto-sesto posto a livello di comitato e la qualificazione alle fasi regionali. La finale è in programma domenica 26 aprile.

Guardando ai prossimi impegni, domenica segnerà anche l’esordio nella fase regionale dell’Under 14 Eccellenza, attesa in Valtellina. Le biancorosse arrivano a questo appuntamento dopo aver conquistato la finale per il settimo-ottavo posto a livello di comitato, superando Viscontini al termine di una gara combattuta fino all’ultimo punto.

I risultati ottenuti assumono un significato che va oltre l’aspetto agonistico e confermano la solidità del progetto tecnico ed educativo della società. Un percorso costruito anche grazie al lavoro degli allenatori, impegnati a coniugare competenza, attenzione alla crescita personale e una visione a lungo termine.

La crescita del vivaio si inserisce inoltre in una fase strategica per la società, che guarda al futuro anche attraverso il reclutamento. Entrare oggi nel settore giovanile della Pallavolo Picco significa accedere a un percorso strutturato, collegato a un sistema sportivo che offre opportunità fino alle categorie di eccellenza e ai campionati di serie, in un contesto che valorizza talento, impegno e passione.

La società conferma così la volontà di continuare a investire nel proprio settore giovanile, con l’obiettivo di costruire basi solide per le atlete di oggi e per quelle che entreranno a far parte del progetto nei prossimi mesi.