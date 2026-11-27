Appuntamento dalle 10 alle 12

Lo stesso giorno anche lo spareggio per la Serie A1

LECCO – Domenica 29 novembre al Tennis Club Lecco sarà possibile effettuare una prova gratuita di pickleball, sport con le racchette molto popolare soprattutto in nord America. A dare lezioni sarà l’istruttrice Francesca Rumi, campionessa di livello internazionale.

Per effettuare la prova gratuita bisogna andare al circolo tennistico cittadino di via Pietro Maroncelli dalle 10 alle 12, previa prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 329.49.51.488.

Francesca Rumi ha iniziato a giocare a tennis a Gravedona dove, nel 2012, vinse il titolo italiano a squadre a soli dodici anni. Dopo essere stata inserita nel Centro Tecnico Federale, Rumi ha visto la sua carriera professionistica ostacolata dagli infortuni.

Chiuso con il tennis a livello agonistico, la lariana ha iniziato una carriera da maestra e, nel 2024, scoperto il Pickleball. In questa nuova disciplina è arrivata terza ai campionati europei nel 2025 e ha partecipato ai Campionati Mondiali nel 2026.

Sempre domenica 29 novembre, dalle 9 andrà in scena la sfida tra la formazione di Serie A2 del Tennis Club Lecco e il Tennis Club Alghero, in palio la promozione in Seria A1.