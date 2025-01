Pietro Gatto è il nuovo presidente del Comitato Territoriale Csi di Lecco

Sabato 11 gennaio all’Officina Badoni si è svolta l’assemblea elettiva

Eletti anche gli 11 consiglieri che affiancheranno il neo presidente

LECCO – Pietro Gatto è il nuovo presidente del Csi di Lecco. Sabato 11 gennaio, presso l’Officina Badoni a Lecco, si è svolta l’Assemblea Elettiva 2024 del Comitato Territoriale Csi di Lecco Aps per rinnovare i suoi vertici associativi e guardare con speranza al futuro.

Un momento molto importante per l’Ente e per tutte le società affiliate, chiamate ad eleggere, dopo un anno e mezzo di commissariamento straordinario, il Presidente, il Consiglio, i Revisori dei Conti e i Membri della Commissione Territoriale Giudicante. L’assemblea elettiva si è aperta con le parole del Commissario Giovanni Sala e in seguito con la relazione sul quadriennio appena trascorso con una riflessione sul tema “Protagonisti del Domani”.

Presente a questo importante e sentito evento, al quale hanno partecipato circa il 60% delle società affiliate, anche il presidente di Acinque Energia Stefano Simonetti e il Presidente Regionale Csi Lombardia, Paolo Fasani. Il Comitato Csi Lecco inizia così un nuovo quadriennio (2024/28) con alla guida Pietro Gatto, eletti anche gli 11 consiglieri che lo affiancheranno.

Gli eletti

Presidente

Pietro Gatto (71 preferenze)

Michele Mezzera (38 preferenze)

Giovanni Sala (31 preferenze)

Elisa Rossi (29 preferenze)

Roberto Viscardi (27 preferenze)

Cletti Galli (24 preferenze)

Riccardo Crippa (15 preferenze)

Cinzia Mascheri (14 preferenze)

Emma Casiraghi (12 preferenze)

Monia Cazzaniga (10 preferenze)

Massimo Angelo Vergani (5 preferenze)

Giuseppe Vetrano (5 preferenze)

Raffaele Straniero (47 preferenze)

Raffaele Straniero (47 preferenze) Commissione territoriale giudicante

Marco Cantini

Piergiorgio Cogliati

Ambrogio Sala

Paolo Panzeri

Emilio Trezzi

Claudio Usuelli

Si riparte, quindi, con l’entusiasmo di un nuovo cammino con la consapevolezza di avere radici solide per diventare “Protagonisti del Domani”.