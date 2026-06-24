PizzostellaSkyrunning 2026: meno di un mese al via della corsa

Ghiano e Jacquin hanno già confermato al presenza

L’11 luglio la Valle Spluga ospita l’11^ edizione

CAMPODOLCINO (SO) – L’11 luglio la Valle Spluga ospita l’11^ edizione della PizzostellaSkyrunning. In programma la PizzostellaSkyMarathon, per la prima volta Campionato Italiano SkyMarathon FISky, e la rinnovata PizzostellaSkyRace. Da sottolineare anche l’importante collaborazione con il prestigioso Trofeo Kima.

Cresce l’attesa e la tensione. E crescono anche i numeri. Il comitato organizzatore ASD Amici di Fraciscio è pronto per rimettere in scena, come succede da 11 anni a questa parte, lo spettacolo della durissima PizzostellaSkyrunning. Mancano meno di trenta giorni al via all’evento che sabato 11 luglio porterà in Valle Spluga alcuni tra i migliori interpreti dello skyrunning italiano. Le iscrizioni continuano a crescere su entrambe le distanze anche se i riflettori saranno, per ovvie ragioni, tutti puntati sulla distanza regina. Nata nel 2024, la gara più impegnativa e aggressiva è già stata scelta dalla FISky – Federazione Italiana Skyrunning, come prova unica di Campionato Italiano SkyMarathon 2026, sia per la categoria assoluta sia per quelle di categoria.

Un riconoscimento che inorgoglisce, che premia il lavoro organizzativo e la qualità di un percorso di puro skyrunning considerato tra i più tecnici, spettacolari e impegnativi dell’arco alpino. Tra i primi atleti ad aver confermato la propria partecipazione figurano il piemontese Gianluca Ghiano e la valdostana Roberta Jacquin, vincitrice sulla stessa distanza nel 2024, che si presenteranno ai nastri di partenza con l’obiettivo di farla da protagonisti nella corsa al tricolore.

“Ho partecipato alla gara 2 anni fa, ed era la prima volta che si svolgeva su 40 km. L’anno scorso purtroppo non l’avevano organizzata, ma quest’anno finalmente è tornata! Inutile dirlo, mi è piaciuta moltissimo! Le sezioni di gara più belle sono state quelle sulle due cime perché più tecniche e sono felice di poter essere nuovamente al via. Quest’anno la stagione è iniziata un po’ a rilento, ma spero di togliermi qualche soddisfazione a luglio e agosto, e nella convocazione ai mondiali di Skyrunning a settembre” le parole della vincitrice nel 2024 Roberta Jacquin con il tempo di 06:15:02. Al maschile il tempo da battere sono le 4 ore 43 minuti e 10 secondi dell’orobico William Boffelli.

“Torno alla PizzoStellaSkyMarathon dopo averla già corsa nel 2021. Allora ero arrivato terzo. Il percorso però ora è cambiato e sono curioso di provare quello nuovo, ancora più duro. Ce la metterò tutta per conquistami un posto in Nazionale in vista dei Mondiali di Skyrunning che si terranno a settembre. Correrò inoltre, naturalmente, anche per il titolo tricolore. La stagione è iniziata molto bene. Dopo anni dedicati allo Skyrunning, quest’anno punto su percorsi e distanze diverse e per certi versi lontane dalla mia comfort zone. Al momento mi ritengo abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti. Tra le gare in programma Sierre Zinal e il Trofeo Kima, a cui tengo moltissimo, oltre (spero) ai Mondiali” questa la dichiarazione del piemontese Ghiano, quest’anno 28simo agli Europei di Kamnik, in Slovenia.

Da non dimenticare la possibilità di accedere al mitico Trofeo Kima. Alla luce delle numerose richieste giunte alla segreteria dell’ambita gara a cadenza biennale e dato il sold out immediato dei pettorali, l’organizzatrice Ilde Marchetti ha deciso di metterne a disposizione ulteriori 50 riservati ai finisher della PizzostellaSkyMarathon. Il format sarà ancora quello del “click day”: martedì 14 luglio alle ore 19.00 i primi 50 atleti che completeranno ufficialmente l’iscrizione tra coloro che avranno concluso la prova unica del Campionato Italiano FISky sulla distanza marathon si garantiranno automaticamente un posto al via della leggendaria Kima. Un’opportunità straordinaria che rende ancora più ambita la partecipazione alla prova dell’Alta Valle Spluga, già testata e apprezzata nel 2024.

La PizzostellaSkyMarathon si sviluppa lungo 42 chilometri con 3.600 metri di dislivello positivo, raggiungendo la quota massima di 2.948 metri al Pizzo Groppera. Un tracciato autentico, severo e altamente tecnico che attraversa i territori comunali di Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo e Piuro, abbracciando simbolicamente l’intera Valchiavenna e valorizzando alcuni degli angoli più suggestivi della Valle Spluga. Accanto alla distanza marathon sarà protagonista anche la PizzostellaSkyRace, che nel 2026 si presenta con un percorso ancora più impegnativo rispetto al passato. La gara misura infatti 27 chilometri con 2.430 metri di dislivello positivo e raggiunge la quota massima di 2.760 metri del Pizzo Sommavalle, proponendo una sfida di altissimo livello anche sulla distanza più breve.