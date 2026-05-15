Play-off Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Lecco-Catania

La gara di andata tra Lecco e Catania si gioca domenica, 17 maggio, alle 20.45 al Rigamonti-Ceppi

Solo i tifosi delle provincie di Lecco e Sondrio potranno acquistare tagliandi nei settori Tribuna, Curva Nord e Distinti

LECCO – Il Lecco ritorna giocare in casa tre giorni dopo l’intensa sfida contro la Pianese per affrontando un avversario di primo piano come il Catania di Domenico Toscano. La compagine siciliana è arrivata seconda in campionato dietro il Benevento raccogliendo 70 punti grazie a 19 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte.

La partita valida per i quarti di finale dei play-off si giocherà al Rigamonti-Ceppi, domenica sera alle 20:45, e da oggi apre la vendita dei biglietti. Alla partita però è stato disposto il divieto di vendita nei settori Curva Nord, Tribuna e Distinti ai residenti fuori dalle province di Lecco e Sondrio.

In una nota la società bluceleste esprime profondo disappunto per il prolungato blocco alla vendita dei tagliandi che avrebbe dovuto aprirsi nella giornata di ieri dopo la riunione del Gos. Dopo vari rinvii il Gruppo Operativo Sicurezza si è riunito solo in mattinata per determinare le sopracitate restrizioni riguardo la vendita dei biglietti.

Come per le precedenti gare casalinghe dei play-off ci sarà una prima fase prelazione riservata agli abbonati della stagione 25/26. Questi potranno acquistare il proprio biglietto confermando il posto occupato nella fase campionato sino alle ore 20:00 di domani, sabato 16 maggio 2026.

Contestualmente all’apertura della fase in prelazione, sempre dalle 15:00 di oggi sarà aperta la seconda fase, quella di vendita libera, con i biglietti per la partita che saranno acquistabili fino al termine del primo tempo della partita. I biglietti sono disponibili:

Online sul sito di Etes ,

, Alla biglietteria della Tribuna a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, dalle ore 15 fino alle 18 e domenica 17 maggio, giorno della partita, a partire dalle 18:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

Tribuna Centrale € 45, ridotto € 35;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 14, ridotto € 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite. Le riduzioni sono valide per:

Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);

Under 14 (nati dal 2012 o negli anni successivi);

Donne.

Ingresso gratuito per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore Ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita. È vietata la vendita dei tagliandi d’ingresso per il Settore Ospiti (Curva Sud) ai residenti in provincia di Lecco.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto è di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.