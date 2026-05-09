Play-off Serie C. Biglietti in vendita per Pianese-Lecco

Vendita autorizza solo per i titolari di Fidelity Card della Calcio Lecco

Sfida esterna per il Lecco di Valente al comunale di Piancastagnaio

LECCO – Si avvicina la partita tra Pianese e Lecco che si disputerà allo stadio Comunale di Piancastagnaio (SI) domenica, 10 maggio, alle ore 20 valida per il primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C 25/26. I blucelesti arrivano all’appuntamento reduci dalla vittoria interna contro la Giana Erminio che gli è valso il passaggio del turno da testa di serie, complice la sconfitta del Cosenza contro il Casarano.

Per i toscani la sfida con il Lecco sarà la terza della post season, dopo aver pareggiato contro la Ternana e vinto contro la Juventus Next Gen. La squadra di Birindelli è una formazione solida che può colpire sia in ripartenza che sfruttando la costruzione del gioco come preannunciato da mister Valente nella conferenza stampa della vigilia, e soprattutto un’avversaria da non sottovalutare.

Da oggi è aperta la vendita dei biglietti per la gara del Comunale ma gli ospiti residenti in Lombardia potranno acquistare i tagliandi solo se in possesso della Fidelity Card, come da stabilito dalla determina n° 20/2026 dell’8 maggio 2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. La determinazione ha tenuto conto delle segnalazioni pervenute dalle Questure di Lecco e Monza-Brianza.

I biglietti sono disponibili online sul sito CiaoTickets, raggiungibile a questo link, e in tutte le rivendite abilitate consultabili a questo link.

I tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili fino alle ore 19:00 di sabato 9 maggio 2026 al costo di:

Intero: € 16,00

Ridotto: € 12,00 (valido per Donne, Under 14 e Over 65)

Il giorno della gara non è possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio.