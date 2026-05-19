Play-off Serie C. Catania-Lecco sarà senza tifosi ospiti

Il match di ritorno andrà in scena alle ore 20 di mercoledì, 20 maggio, al Massimino

Chiuso il settore ospiti e imposto il divieto di vendita per i residenti in provincia di Lecco e Sondrio

LECCO – La gara tra Catania e Lecco, gara di ritorno del secondo turno nazionale dei play-off di Serie C, si giocherà senza tifosi ospiti è infatti stato chiuso il settore a loro dedicato e disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Lecco e Sondrio in tutti gli altri settori.