Play-off Serie C. Catania-Lecco sarà senza tifosi ospiti

Il match di ritorno andrà in scena alle ore 20 di mercoledì, 20 maggio, al Massimino
Chiuso il settore ospiti e imposto il divieto di vendita per i residenti in provincia di Lecco e Sondrio
LECCO – La gara tra Catania e Lecco, gara di ritorno del secondo turno nazionale dei play-off di Serie C, si giocherà senza tifosi ospiti è infatti stato chiuso il settore a loro dedicato e disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Lecco e Sondrio in tutti gli altri settori.
La Calcio Lecco comunica di aver ricevuto il provvedimento nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, con una nota ufficiale della Prefettura di Catania.
Un brutto colpo per i tifosi blucelesti che pagano lo scotto degli scontri avvenuti a Lecco con i supporters etnei prima della gara d’andata. Mentre, la vendita dei tagliandi per i tifosi di casa continua senza restrizioni a differenza di quanto avvenuto nell’incontro del Rigamonti-Ceppi dove era stato disposto il divieto di vendita ai residenti fuori dalla provincie di Lecco e Sondrio negli altri settori dello stadio.
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