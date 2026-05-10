Play-off Serie C. Il Lecco pareggia 1-1 contro la Pianese

Il Lecco soffre e porta a casa un pareggio: giochi aperti per la sfida di ritorno

Apre le marcature Kritta (L) al 23′, pareggia Tirelli (P) al 74′

PIANCASTAGNAIO – Una pareggio sofferto per il Lecco di Valente che ha dovuto per giocare per 70 minuti sotto di un uomo a causa dell’espulsione di Edoardo Duca. Nonostante ciò, i blucelesti sono andati in vantaggio al 23′ con Kritta e avuto altre chances per colpire nel primo tempo.

Nella ripresa gli uomini di Birindelli sono andati all’assalto per la ricerca del pareggio che è arrivato al 74′. La difesa ha poi blindato il risultato fino alla fine, un pareggio che favorisce comunque il Lecco che ritroverà i toscani mercoledì sera per la sfida di ritorno al Rigamonti-Ceppi.

Mister Alessandro Birindelli schiera il 3-4-1-2 con Filippis in porta, Ercolani, Masetti, Amey il trio difensivo. In mediana Martey, Simeoni, Bertini e Coccia; dietro l’unica punta Ongaro la coppia formata da Tirelli e Colombo.

Il tecnico bluceleste Federico Valente risponde con il 3-5-2 con Furlan tra i pali, in difesa Battisitni, Marrone e Romani. A centrocampo Urso, Metlika, Zanellato, Mallamo e Kritta. Duca a supporto di Leon Sipos.

Cronaca

A causa della fitta nebbia l’inizio della partita è posticipato di 15 minuti. Il Lecco prova ad impostare il gioco al Comunale di Piancastagnaio, la Pianese prova a rendersi pericolosa in ripartenza. Le due squadre si studiano nei primi dieci minuti di gara, ritmi bassi e nessun rischio da parte dei portieri finora.

La Pianese va al tiro con il mancino di Ongaro (P) che però si spegne sul fondo al 15′. Il Lecco risponde con il cross basso di Duca (L) per il Sipos (L) ma il passaggio è troppo profondo per l’attaccante croato. Al 19′, l’arbitro Renzi estrae il cartellino rosso per Duca (L) per un fallo su Ercolani (P) che rimane a terra, dopo il check al VAR il direttore conferma la sua scelta.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Lecco passa in vantaggio al 23′: cross di Urso (L) dalla destra, Masetti (P) spizza appena la palla favorendo l’inserimento di Kritta (L) che da due passi la mette in rete. Dopo un lungo check Var, la Pianese risponde al 31′ con l’imbucata centrale di Tirelli (P) che tenta la conclusione ma l’attaccante ha commesso fallo in partenza su Marrone (L).

Occasionissima per il Lecco al 34: Metlika (L) ruba palla a Amey (P) sulla linea di fondo e mette in mezzo per Sipos (L) che calcia forte, Filippis (P) attento la mette in angolo. Dall’altra parte bella chance per la squadra di Birindelli al 43′: Ongaro (P) fa sponda di testa per l’accorrente Colombo (P) che calcia dal limite di contro-balzo, Furlan (L) si allunga per salvare il risultato.

I bianconeri hanno alzato la pressione nei minuti finali del primo tempo ma i blucelesti hanno fatto buona guardia. Il Lecco mantiene il vantaggio nonostante l’inferiorità numerica e va negli spogliatoio sull’1-0. Valente dovrà gestire l’energie dei suoi anche in vista della sfida di ritorno del Rigamonti-Ceppi.

Secondo Tempo

Un cambio a testa per i due allenatori in apertura di ripresa, nel Lecco dentro Tanco per Marrone e nella Pianese Ianesi per Colombo. Bel destro dai 25 metri di Bertini (P) al 50′ bloccato centralmente da Furlan (L). Azione in velocità per i bianconeri che trovano solo un angolo, ammonito Zanellato (L) per una palese trattenuta a centrocampo.

Al 55′, sinistro da fuori area di Coccia (P) che finisce alta sopra la traversa. Nuova ripartenza veloce della Pianese al 59′: Ianesi (P) calcia forte ma Battistini (L) allontana di testa. Al 64′ grande azione dei padroni di casa: cross dalla destra di Martey (P) per l’imbucata centrale di Ongaro (P), Furlan (L) chiude con un super intervento. Il Lecco ci prova Urso (L) che anticipa Filippis (P) in uscita ma la palla si spegne sul fondo.

Il Lecco soffre sotto di un uomo, la Pianese attacca con continuità e mette pressione alla retroguardia bluceleste. I bianconeri trovano il gol del pareggio al 73′: cross dalla sinistra di Ianesi (P) per la testa di Tirelli (P) che anticipa l’intervento di Battistini (L) e mette la palla in rete.

Punizione per la Pianese al 80′, messa in mezzo Fabrizi (P) colpisce la sfera ma la palla esce sul fondo. Al 81′, ripartenza veloce per il Lecco conclusa dal tiro di Bonaiti (L) che sfiora il palo alla destra di Filippis (P). Bella azione della Pianese al 88′: cross dalla destra di Tirelli (P), Furlan (L) si allunga a deviare la palla, Ongaro (P) anticipato all’ultimo dal ritorno di Tanco (L) che mette fuori la palla.

Un secondo tempo in cui i blucelesti hanno dovuto difendersi a maglie strette e provando ad impensierire gli avversari ripartendo in velocità. Pareggio meritato per i padroni di casa per quanto hanno costruito nella ripresa.

Tabellino

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Masetti (69′ Fabrizi), Amey; Martey, Simeoni, Bertini, Coccia; Tirelli, Colombo (46′ Ianesi); Ongaro. All. Birindelli

LECCO (3-5-1-1): Furlan; Battisini, Marrone (46′ Tanco), Romani; Urso (85′ Voltan), Mallamo (62′ Bonaiti), Zanellato (62′ Pellegrino), Metlika, Kritta; Duca, Sipos (76′ Konaté). All. Valente

Marcatori: 23′ Kritta (L), 74′ Tirelli (P)

Arbitro: Renzi di Pesaro coadiuvato da Merciari di Rimini e Carella di L’Aquila, quato uffiale Pacella di Roma. Al Var Prontera di Bologna, all’AVAR Mazzoni di Prato

Ammoniti: Zanellato (L), Romani (L), Urso (L)

Espulsi: Duca (L)

1° Turno Nazionale Play-Off Serie C – Gara d’Andata