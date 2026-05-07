Play-off Serie C. Il Lecco vince in rimonta contro la Giana e vola al turno successivo

I blucelesti vincono 2-1 al Rigamonti-Ceppi

In gol Ferri al 50′, pareggia Battistini al 63′, la chiude Duca al 76′

LECCO – Buona la prima per il Lecco che al Rigamonti-Ceppi supera 2-1 la Giana Erminio in una gara al cardiopalma. I blucelesti sotto di un gol riescono finalmente, dopo una stagione intera, a ribaltare il risultato, forse nel momento chiave della stagione.

Un Lecco che ci ha messo il cuore sotto la pioggia battente per primo tempo e nelle difficoltà della ripresa dove con il suo capitano Battistini e il migliore in campo della gara, Edoardo Duca, ha prima pareggiato e poi conquistato un meritato passaggio del turno e accesso il fuoco dei tifosi in vista delle prossime partite play-off.

Mister Federico Valente schiera la formazione tipo con Furlan in porta, difesa a tre con Battistini, Marrone e Romani. A centrocampo Urso, Metlika, Mallamo e Kritta. Duca dietro le due punte Sipos e Konaté.

Sul fronte opposto, il tecnico Vinicio Espinal schiera il 3-5-2 con Mazza in porta, Cannistrà, Ferri e Colombara. Sulla mediana di centrocmapo Previtali, Vitale, Marotta, Pinto e Ruffini; davanti la coppia formata da Galeandro e Samele.

Cronaca

Un minuto di silenzio prima dell’inizio della gara per la recente scomparsa di Evaristo Beccalossi, ex presidente del Lecco dal 2014 al 2016 in Serie D. Tifo delle grandi occasioni al Rigamonti-Ceppi con la bella coreografia inscenata dalla Curva Nord per la prima gara play-off della Calcio Lecco.

Squadra chiuse nei primi minuti con il Lecco che mette pressione agli avversari con il pressing alto. La prima azione pericolosa del Lecco arriva al 4′: tiro dal limite di Duca (L), Mazza (G) respinge ma Urso (L) non arriva coi tempi giusti a ribattere in rete. La Giana prova a creare pericoli in contropiede ma senza riuscirci.

Intorno al 20′ aumenta la pioggia al Rigamonti-Ceppi ma si continua a giocare intorno: i blucelesti provano a mantenere il possesso palla ma è difficile giocare. Occasione per il Lecco al 24′: Urso (L) la mette in mezzo per il tuffo in area piccola la palla però esce sul fondo.

Un minuto dopo Ferri (G) scivola nella propria area battendo la rimessa dal fondo e i ragazzi di Valente sono pronti a recuperare palla, Duca (L) tenta la conclusione ma viene fermato in scivolata proprio da Ferri (G) che recupera in scivolata. La Giana si vede al 28′ con un’azione in velocità imbeccata da Cannistrà (G) per Samele (G) che tenta di incrociare senza riuscirci.

Al 34′, ci prova Galeandro (G) a calciare in rete ma Furlan (L) in tuffo allontana. Bella azione di Duca (L) steso appena fuori da Previtali (G) al 42′: Konaté (L) però angola troppo la palla. Grande azione del Lecco al 45′ sull’asse Urso-Metlika-Sipos che prova a concludere di tacco, ma Mazza è sulla traiettoria.

Il Lecco è vivo e in partita e ha avuto maggiori della Giana Erminio però deve trovare la via del gol per mettere al sicuro il risultato e il passaggio del turno nonostante il campo non aiuti nel gestire la palla.

Secondo Tempo

Caos in mezzo all’area bluceleste in apertura di secondo tempo conclusa da Pinto (G) dal limite, il suo rasoterra sfiora il palo alla sinistra di Furlan (L) Al 50′, passa in vantaggio la Giana al Rigamonti-Ceppi: punizione dalla trequarti, Previtali (G) svetta in area e la palla arriva a Ferri (G) che in mischia la mette in porta superando Furlan (L).

Il Lecco ci prova con Urso (L) che viene accerchiato dalla difesa avversaria al 54′. Brivido per i blucelesti al 58′: cross di Vitale (G), Furlan (L) esce in presa alta ma la palla gli scivola dalle mani. Il Lecco in caos: Furlan rinvia ma sui piedi di Samele (G) che calcia di prima direttamente in curva.

Il Lecco trova il pareggio che riapre il discorso qualificazione al 62′: angolo dalla sinistra, dalla mischia sbuca Battistini (L) che insacca alle spalle di Mazza (G). Ancora Lecco al 65′ con il bell triangolo tra Sipos (L) e Parker (L), ma Mazza (G) blocca tutto in uscita. La Giana ci prova con il tiro da fuori di Previtali (G) controllata da Furlan (L).

Dall’altra parte grande tiro di Kritta (L) che esce di poco a lato al 70′. I blucelesti trovano in vantaggio al 75′: tiro di Urso (L) dal limite, Mazza (G) respinge Duca (L) tap-in vincente.

La Giana sfiora il gol al 83′: gran tiro di Vitale (G) che rimbalza sull’incrocio dei pali prima e sulla schiena di Furlan (L) che si ritrova la palla a terra tra le mani. Ancora la squadra di Espinal vicina al gol con il tiro di Albertini (G) respinto da Furlan (L). Il Lecco mantiene saldo il risultato, e passa al turno successivo dei play-off. Domani i blucelesti scopriranno l’avversaria al sorteggio che ci sarà alle 12:30.

Tabellino

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Marrone (15′ Tanco), Romani; Urso, Mallamo (74′ Zanellato), Metlika (87′ Voltan), Kritta; Duca; Sipos (87′ Bonaiti), Konatè (15′ Parker) All. Valente

GIANA ERMINIO (3-5-2) Mazza; Cannistrà, Ferri (60′ Piazza), Colombara (77′ Nucifero); Previtali (77′ Albertini), Vitale, Marotta (90′ Nelli), Pinto, Ruffini (77′ Lischetti) Galeandro, Samele. All. Espinal

Marcatori: 50′ Ferri (G), 63′ Battistini (L), 76′ Duca

Arbitro: Nigro di Prato coadiuvato da Di Meo di Nichelino e Palermo di Pisa, quarto ufficiale Restaldo di Ivrea. Al VAR Gualtieri di Asti e all’AVAR Gandino di Alessandria

Ammoniti: Previtali (G), Metlika (L), Lischetti (G)

Espulsi:

2° Turno Play-Off Serie C