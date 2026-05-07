Play-off Serie C. Il prossimo avversario del Lecco è la Pianese

I blucelesti giocheranno in Toscana la gara d’andata e al Rigamonti-Ceppi il ritorno

La Pianese di Birindelli è arrivata sesta nel Girone B di Serie C

LECCO – La Calcio Lecco grazie alla vittoria interna contro la Giana Erminio per 2-1 è passata al primo turno nazionale dei play-off di Serie C da testa di serie e si aggiunge a Potenza vincitrice della Coppa Italia di categoria, Renate, Ravenna e Salernitana. Invece, le squadre non teste di serie sono: Cittadella, Pianese, Casarano, Casertana e Campobasso.

Il sorteggio effettuato da Gianluca Zambrotta negli studi di Sky Sports ha decretato gli incroci del primo turno nazionale:

Cittadella – Ravenna

Campobasso – Potenza

Pianese – Lecco

Casarano – Renate

Casertana -Salernitana

La gara d’andata si giocherà domenica 10 maggio e il ritorno mercoledì 13 maggio.

La Pianese guidata in panchina da Alessandro Birindelli è arrivata al sesto posto nel girone B di Serie C collezionando 11 vittorie, 17 pareggi e 8 sconfitta. Ai play-off del girone ha già affrontato Ternana con cui ha pareggiato per 1-1- e vinto 2-0 contro la Juventus Next Gen.