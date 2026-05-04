Play-off Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Giana Erminio

Lecco-Giana va in scena mercoledì, 6 maggio, alle 20:45 al Rigamonti-Ceppi

Parte oggi la vendita dei tagliandi con la prelazione riservata agli abbonati, da domani vendita libera

LECCO – È arrivato oggi pomeriggio il via libera dalla Lega Pro per l’apertura della vendita dei biglietti per la partita Lecco-Giana Erminio, in programma mercoledì 6 maggio alle ore 20:45 allo stadio Rigamonti-Ceppi e valida per il 2° turno della Fase play-off del Girone A di Serie C Sky Wifi 2025/26.

La vendita inizia alle ore 17:30 di lunedì 4 maggio 2026, con la prima fase di prelazione riservata agli abbonati alle partite casalinghe del girone A della Serie C. Questi potranno acquistare il proprio biglietto confermando il posto occupato nella fase campionato sino alle ore 10:30 di martedì 5 maggio.

Contestualmente alla chiusura della prima fase in prelazione, dalle 10:30 di domani sarà aperta la seconda fase, quella di vendita libera, online e al botteghino. I biglietti per il match Lecco-Giana Erminio sono disponibili:

Online sul sito di Etes ;

; Alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco), la vendita inizia martedì 5 maggio dalle 10:30 fino alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e mercoledì 6 maggio, giorno della partita, a partire dalle 18:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite. Le riduzioni sono valide per:

Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);

Under 14 (nati dal 2012 o negli anni successivi);

donne

Ingresso gratuito per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore Ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto è di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.