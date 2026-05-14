Play-off Serie C. La prossima sfida del Lecco sarà contro il Catania

I ragazzi di Valente giocheranno domenica al Rigamonti-Ceppi, ritorno in terra siciliana

Il Catania di Toscano è arrivato secondo nel Girone C di Serie C

LECCO – Il Lecco è passato ai quarti di finale dei play-off di Serie C grazie al doppio pareggio contro la Pianese. Le altre squadre che hanno passato il turno nella serata di mercoledì, 13 maggio, sono Ravenna, Potenza, Casarano e Salernitana. Nel secondo turno della fase nazionale entrano come seconde classificate Union Brescia, Catania e Ascoli.

Il sorteggio effettuato da Fabio Pecchia negli studi di Sky Sports ha decretato i seguenti accoppiamenti del secondo turno nazionale:

Casarano – Union Brescia

Salernitana – Ravenna

Potenza – Ascoli

Lecco – Catania

La squadra di Valente non è testa di serie per cui giocherà la prima gara in casa domenica, 17 maggio, mentre il ritorno sarà al Massimino di Catania mercoledì 20 maggio. La formazione siciliana guidata in panchina da Domenico Toscano è arrivata seconda nel Girone C di Serie C raccogliendo in stagione ben 70 punti grazie a 19 vittorie, 13 pareggi e sei sconfitte.