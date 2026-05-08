Play-off Serie C. Mister Valente sulla sfida con la Pianese: “Faremo di tutto per passare”

Lecco-Pianese si giocherà domenica 10 maggio alle 20 al Comunale di Piancastagnaio

“Il campo sarà più piccolo ma ci adatteremo, stiamo valutando diverse soluzioni”

LECCO – “Abbiamo studiato quello che ci aspetta, abbiamo visto le misure del campo che è più piccolo rispetto al nostro: 102 metri per 63. È stato fatto dalla stessa ditta che ha fatto il nostro quindi sappiamo com’è se dovesse essere bagnato o più secco”. Apre così la conferenza stampa mister Federico Valente nel presentare la partita tra Pianese e Lecco che si disputerà domenica 10 alle ore 20 al Comunale di Piancastagnaio e valida per la gara d’andata della del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C.

Il tecnico sottolinea anche le doti tecnico tattico della squadra di Birindelli: “È una squadra che difende bene e ha gamba, sono molto bravi a ripartire in contropiede. Inoltre costruiscono anche bene su un campo piccolo sei subito davanti alla porta e devi essere pronto anche a corre indietro in copertura sulle palle inattive. Stiamo simulando queste condizioni in allenamento. Faremo di tutto per essere pronti alla gara”.

Sul recupero mentale post Giana: “Il recupero mentale è più semplice avendo vinto ribaltando la partita. Nello spogliatoio c’è un clima molto positivo, anche chi non ha giocando vuole mettersi in luce. Adesso è ancora presto per scegliere chi andrà in campo. Ci sono tante variabili tra cui il campo per capire chi scegliere per per mettere in difficoltà l’avversario”.

A livello fisico invece: “Giocare mercoledì e domenica ti permette di recuperare meglio la domenica, mercoledì prossimo poi ci sarà anche la variabile viaggio da dover gestire, un altro. C’è da gestire bene tante cose per le prossime due partite che saranno completamente diverse una dall’altra. Ho in mente delle idee da mettere in campo dovremo adattarci al momento, al campo e all’avversario”.

Sui singoli: “Tanco ha fatto trenta minuti, lui torna da un importante infortunio muscolare quindi ci vuole attenzione nel gestirlo e vedremo come sta in questi giorni. Rizzo e Furrer faranno dei controlli oggi pomeriggio per vedere, non vogliamo prendere rischi inutili”.

Sulle motivazioni del gruppo, spiega il tecnico: “Se a qualcuno mancano le motivazioni, ha completamente cambiato mestiere. Tutti sono curiosi di conoscere meglio l’avversario, essendo fuori dal nostro girone. I ragazzi si vogliono preparare al meglio possibile. Per noi a prescindere dall’avversario l’importante è passare il turno. Ogni gara è da affrontare come una finale”.

Valente parla anche della formula dai play-off: “Da una parte è molto interessante, dall’altra è una formula molto lunga. Bisogna pianificare bene anche a livello di organizzazione e viaggi. É impegnativo sia per la società che per i giocatori che a fine stagione devono affrontare diverse sfide infrasettimanali. È un torneo molto ampio ne passa una su 28 e non è facile da spiegare all’estero, è anche però una cosa molto bella. Noi faremo di tutto per passare e continuare nel nostro percorso”.