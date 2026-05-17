Play-off Serie C. Pareggio senza reti tra Lecco e Catania: tutto rimandato al Massimino

Si chiude con un pari la sfida d’andata dei quarti di finale di Serie C

Oltre 5000mila tifosi hanno invaso al Rigamonti-Ceppi

LECCO – Si chiude in parità la gara d’andata dei quarti di finale dei play-off di Serie C andata in scena al Rigamonti-Ceppi tra Lecco e Catania. Uno 0-0 che lascia apertissimo il discorso qualificazione, ma che sorride agli etnei in vista del ritorno in programma mercoledì 20 maggio allo stadio Massimino.

In virtù del miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare e dello status di testa di serie, infatti, al Catania basterà un altro pareggio per staccare il pass per la semifinale. Il Lecco, invece, sarà obbligato a vincere in Sicilia per continuare la propria corsa verso la Serie B.

Un Lecco apparso piuttosto contratto ha gestito a lungo il possesso palla nel corso del primo tempo, costruendo anche alcune occasioni per sbloccare il risultato senza però riuscire a trovare il guizzo vincente.

Nella ripresa la squadra di Valente ha accusato un calo dal punto di vista fisico, ma è riuscita comunque a reggere l’urto contro la formazione di Toscano, capace di creare più di un’occasione per colpire.

La qualificazione resta così aperta e si deciderà tra tre giorni, quando il Lecco potrà contare anche sul rientro di Duca, pronto a dare man forte ai compagni.

Mister Federico Valente schiera Furlan tra i pali, davanti a lui Battistini, Tanco e Romani. In mediana Urso, Bonaiti, Zanellato, Mallamo e Kritta. Davanti la coppia formata da Leon Sipos e Ismael Konaté.

Gli ospiti guidati da Domenico Toscano schierano Dini in porta; in difesa l’ex Ierardi con Miceli e Pieraccini. A centrocampo Casasola, Quaini, Di Tacchio e Celli. Dietro la punta Forte i due trequartisti Bruzzaniti e Cicirelli.

Cronaca

Dopo gli scontri del pomeriggio scatenati dagli ultras ospiti, torna a parlare il campo al Rigamonti-Ceppi si gioca la gara d’andata dei play-off di Serie C. I blucelesti in apertura provano subito a manovrare il possesso palla, gli ospiti giocano con un pressing molto alto per spezzare il gioco avversario.

Al 5′, prima azione della squadra di Valente che va al tiro con Romani (L) da fuori area, la palla esce di poco. Il Lecco sfiora il gol all’8′: cross di Battistini (L) per la bella girata di testa di Konaté (L), Dini (C) salva in tuffo. Al 14′, mischia pericolosa in area bluceleste ma Battistini (L) in acrobazia salva tutto.

Tre minuti dopo bel triangolo tra Sipos (L) e Konaté (L) con quest’ultimo che va al tiro ma la conclusione è troppo debole per impensierire il portiere ospite. Partita bloccata alla mezz’ora al Rigamonti-Ceppi, entrambe le squadre non riescono a trovare l’imbucata vincente. Grande chance per il Catania al 36′: cross di Casasola (C) dalla destra per la testa Forte (C) che prende la traversa, sul rimpallo la difesa bluceleste allontana.

Si va al riposo sullo 0-0, bel il Catania il punteggio va bene ma il Lecco deve segnare per sperare nel passaggio del turno. Valente deve dare maggio peso all’attacco pescando dalla panchina.

Secondo Tempo

Nel Lecco dentro Marrone per Tanco, mentre gli ospiti sostituiscono Bruzzaniti per D’Ausilio. Doppio occasione per il Lecco in apertura prima va al tiro Konaté (L) poi sulla respinta Sipos (L) che la spara alta dal dischetto del rigore. Poche azioni da una parte all’altra, Valente cambia in attacco Parker al posto di Sipos.

Cross pericoloso al 63′ di Quaini (C) che taglia tutta l’area Cicirelli (C) arriva in corsa ma non trova lo specchio. Dall’altra Mallamo (L) calcia rasoterra ma Dini (C) blocca in tuffo. Il Lecco lascia il pallino del gioco agli ospiti e prova a ripartire in contropiede: al 75′ grande occasione per Parker (L) che la mette fuori di poco di testa.

Bella occasione nel finale per Forte (C) che cacia sul primo palo ma Furlan (L) allontana in tuffo. Ancora Catania al 94′ con il tiro D’Ausilio (C) respinto ancora una volta da Furlan (L).

Si chiude in parità la partita del Rigamonti-Ceppi, poche occasioni nella ripresa per entrambe le squadre che hanno retto bene in difesa.

Tabellino

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco (46′ Marrone), Romani; Urso, Bonaiti, Mallamo, Zanellato, Kritta; Konaté, Sipos (61′ Parker). All. Valente

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi (60′ Allegretto), Miceli, Pieraccini (85′ Donnarumma); Casasola (70′ Raimo), Quaini, Di Tacchio, Celli; Bruzzaniti (46′ D’Ausilio), Cicirelli (70′ Jimenez); Forte. All. Toscano

Marcatori:

Arbitro: Mirabella di Napoli coadiuvato da Robillotta di Sala Consilina e Pignatelli di Viareggio, quarto uomo Renzi di Pesaro, al VAR Monaldi di Macerano e D’Eusanio du Feanza

Ammoniti: Battistini (L), Kritta (L), Miceli (C), Jimenez (C)

Espulsi:

Play-off Serie C – 2° primo turno nazionale – Gara di ritorno