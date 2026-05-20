Play-off Serie C. Valente su Catania-Lecco: “Abbiamo dato l’anima”

Il pareggio 3-3 tra Lecco e Catania sorride agli etnei che passano in semifinale

“Faccio i complimenti ai ragazzi per la grande stagione fatta”

CATANIA – “Sapevamo che sarebbe stata difficile, i ragazzi ci hanno l’anima e dimostrato di volere passare il turno riprendendo la partita sul finale”. Commenta così l’uscita dai play-off mister Federico Valente nel post partita di Catania – Lecco finita sul punteggio di 3-3.

“Sono rimasto sorpreso del poco recupero dato. I ragazzi escono senza aver perso e bisogna fare loro i complimenti per la stagione fatta. Riguardo ai cambi da bordo campo hai delle sensazioni ed è difficile prendere le decisioni giuste al momento giusto. C’era anche Furlan che era in dubbio. Abbiamo provato di tutto”.

Valente parla anche del suo futuro che al moment è legato alla Calcio Lecco per un ulteriore anno: “Ci metteremo al tavolo per vedere come va avanti questo progetto, parlando tranquillamente di tutto il bel lavoro fatto insieme finora”.

Il mister analizza le due partite nel suo insieme: “Se avessimo fatto gol in casa, ci sarebbe stata più pressione qui. Anche loro non potevano concedere niente: il gol preso prima della pausa ha dato loro un segnale di tranquillità. Facendo qui tre gol, non usciamo per quello fatto in casa. C’è rammarico per essere usciti senza perdere.

“Oggi abbiamo giocato con cinque centrocampisti e li abbiamo attirati un po’ fuori. Peccato prendere il gol dopo 3 minuti che ci ha tagliato un po’ le gambe, così il gol prima dell pausa. L’ambiente era incredibile, noi lavoriamo per giocare in certi ambienti”.