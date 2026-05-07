Play-off Serie C. Valente su Lecco-Giana: “Bravi a rientrare subito in gara”

Il Lecco vince 2-1 contro la Giana Erminio al Rigamonti-Ceppi

“Grazie ai tifosi che ci hanno sostenuti dall’inizio alla fine”

LECCO – “Quando vai in svantaggio ti fai un film da solo, perciò devi resettare tutto. Ci abbiamo messo un paio di minuti a rientrare in gara. In quel momento tutta la panchina si è alzata per sostenere la squadra”. Mister Federico Valente commenta la vittoria interna contro la Giana Erminio che vale il passaggio del turno ai play-off nazionale.

“Ci abbiamo messo un po’ a ribaltare una partita, ma ce l’abbiamo fatta. Anche Battistini ci ha messo un po’ a segnare e la fatto in un momento per noi importante. Ora siamo teste di serie, siamo contenti e aspettiamo il sorteggio e vediamo chi ci toccherà. Faccio grandi complimenti alla tifoseria che ci sostenuti dall’inizio alla fine”

Per mister Valente tutto il gruppo è importante: “Oggi diamo una conferma ulteriore che la panchina per noi è fondamentale, l’entrata in campo di Tanco e Parker su tutti ne è la dimostrazione. Ho voluto convocare tutti e 30 per dimostrare che tutti sono importanti per noi e anche quelli che non sono entrati ci hanno dato una mano”.

“Con l’entrata di Tanco e Parker volevo dare un’altra dinamica, e “rompere le linee”. Sipos fa tutto ed è importante per la nostra idea di gioco. Mi aspettavo tutto ma non di andare in svantaggio, ma siamo rimasti lucidi. Non tirerò le orecchie ai ragazzi ma parleremo degli errori fatti. Oggi però devono essere contenti”.

Il Lecco meglio nella fase offensiva che in quella difensiva: “La coperta è corta, non è sempre facile di difendere poi la difesa è da un po’ che non giocava insieme con questi interpreti. Ci sono momenti della partita in cui bisogna accettare lo svantaggio e i momenti della partita”

“Battistini aveva la voglia di fare un gol sulla palla inattiva. Duca avuto un grande approccio nel secondo tempo, lui è un po’ pazzo ma giocatori come lui ti danno la possibilità di cambiare la partita e ogni tiro può creare un’occasione. Alcuni non sono venuti in panchina perché non erano al cento per cento come Furrer e Rizzo che ha avuto un problema al flessore”

Tante partite all’interno della stessa partita: “Ci sono momenti più fortunati come Furlan che gli è scivolata la palla dalle mani ma gli è rimasta lì, vuol dire però che ce lo meritiamo grazie al lavoro quotidiano e poi ci sono altri momenti meno fortunati. Penso che per tutti i giocatori era molto importante iniziare così, adesso dobbiamo mettere la 5^ o la 6^ marcia per andare avanti in questo percorso”.