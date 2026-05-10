Play-off Serie C. Valente sul pareggio tra Lecco e Pianese: “Gara tosta, ora testa al ritorno”

Mercoledì sera nuova sfida in scena al Rigamonti-Ceppi

“Abbiamo dimostrato di saper difendere anche con un uomo in meno”

PIANCASTAGNAIO – “Nella ripresa avremmo voluto essere più alti, nel primo tempo abbiamo pensato di metterci a quattro ma arrivavano cross dappertutto. I ragazzi sono stati lucidi tenendo il baricentro basso”. Con queste parole apre la conferenza stampa post gara mister Federico Valente nel commentare la sfida tra Pianese e Lecco finita sul punteggio di 1-1 e valida per la gara d’andata del 1° turno nazionale dei play-off di Serie C.

“Avremmo voluto fare di più la partita ci ha dato quest. Adesso dovremo recuperare perché avremo un’altra gara tra tre giorni e analizzare cosa è successo. Gol a parte abbiamo avuto un buon Dna nel difendere. I ragazzi sono incazzati ma hanno avuto la consapevolezza di essersi aiutati per tutta la partita”.

Il mister fa i complimenti ai ragazzi che: “Hanno dato tutto quello che avevano in una gara tosta come quella di oggi. Abbiamo ottenuto un pareggio che va bene. Mercoledì sarà una sfida non semplice ma almeno ora conosciamo meglio il nostro avversario. Marrone è uscito per un problema alla caviglia. Sull’espulsione è Duca che viene bloccato prima, e il loro giocatore ha detto che non era da rosso. Questo punto ci deve dare la forza e la consapevolezza per continuare sul nostro percorso”.

In base alla partita di oggi che è stata condizionata dall’espulsione, Valente fa fatica a giudicare la Pianese che comunque ha mostrato i propri punti di forza: “Per la gara di ritorno mi aspetto che vengano da noi per fare una battaglia e provare a vincere. Noi dovremo essere focalizzati per fare una grande prova davanti al nostro pubblico a cui chiedo ancora una volta di sostenerci”.