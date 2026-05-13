Play-off Serie C. Valente sul passaggio del turno: “Grande forza del gruppo”

Il Lecco supera il turno grazie al gol di Sipos all’ultimo minuto di gioco

“Ora rimbocchiamoci le maniche e mettiamo il cuore in campo domenica”

LECCO – “Sapevamo che la partita sarebbe andata in questa direzione, noi siamo stati poco pazienti in certe circostanza. Furlan ci ha salvato in diverse occasioni. La cosa più positiva è il risultato”. Mister Federico Valente commenta così il risultato del Rigamonti–Ceppi, Lecco-Pianese 1-1, che ha regalato il passaggio del turno play-off ai blucelesti.

“Eravamo troppo centrali in alcuni occasioni, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e mettere il cuore sul campo domenica. Nel primo tempo ci sono state poche occasioni, e anche nel secondo. Però tutta la squadra ci ha creduto fino all’ultimo, i giocatori meritano questo passaggio del turno. Tutti noi e i nostri spettatori abbiamo avuto il battito del cuore a mille fino alla fine. Abbiamo superato un avversario scomodo, questo passaggio all’ultimo secondo ci da una grande energia per il prossimo turno.”

Valente sottolinea che è stata una vittoria di gruppo: “Tutti hanno dato il loro apporto: chi è partito, chi è subentrato e chi è stato in panchina. Gli attaccanti entrati ce l’hanno messa tutta per colpire la palla. Non vedo l’ora che Parker faccia il suo primo gol, ottimo ingresso in campo di Basili. Adesso rimangono otto concorrenti e vogliamo continuare su questo percorso. Voglio ringraziare il pubblico che non ha mai smesso di cantare per tutta la partita.”

“Eravamo troppo nervosi nell’atteggiamento all’inizio, poi ci abbiamo creduto, se non ci credi fino alla fine non avremmo mai fatto gol. Sipos poi ha avuto una grande tranquillità nel tirare e segnare. I ragazzi si guadagnano la fortuna in allenamento, ci lavorano ogni giorno per migliorare”.

“Tanco alla fine non ce la faceva più, sapevamo che doveva recuperare quindi abbiamo fatto il quarto cambio, e si è scusato per l’errore che ha fatto. A prescindere sono tutti consapevoli delle loro forze e delle loro debolezze, andremo avanti con questa grande consapevolezza. Domani vedrò il sorteggio ma non mi interessa chi incontreremo il sorteggio. Dovremo organizzare di nuovo uno stadio pieno al Rigamonti-Ceppi che ci deve dare la carica per la gara in trasferta. I ragazzi non vedono l’ora di mettersi alla prova con una nuova avversaria”.