Lecchesi sotto nel primo tempo, cambiano marcia nella ripresa.

Doppio vantaggio nella serie, a Lugo due occasioni per chiudere.

LECCO – Con una gran prova corale – cinque uomini in doppia cifra! – e un fantastico ultimo quarto la Gimar Lecco si porta sul 2-0 contro l’Orva Lugo. Ora i lecchesi avranno tre “match point” per chiudere la serie e conquistarsi il diritto di giocare in serie B anche la prossima stagione.

Quintetto vincente non si cambia e coach Maurizio Bartocci ripropone la squadra “piccola”, con Alberto Cacace da quattro. L’inizio di gara sembra la fotocopia di quella precedente e per i primi cinque minuti sono solo l’ala ligure e Luca Rattalino a trovare il fondo della retina (11-9). L’equilibrio resiste per tutta la prima frazione, con la Gimar che perde qualche pallone di troppo (6) e Lugo che non ne approfitta, tirando con meno del quaranta percento dal campo (19-17).

Roberto Marinello prova a caricarsi la squadra sulle spalle con cinque punti a cavallo dei primi due quarti ma Lugo è in partita, sorpassa con una tripla di De Marchi e allunga con cinque punti consecutivi (24-29) approfittando di una difesa bluceleste svagata.

La Gimar ricuce il divario con pazienza, ma saranno i romagnoli ad andare negli spogliatoi in vantaggio di un paio di lunghezze (40-42).

La squadra di casa prende subito il comando delle operazioni con una tripla di Mattia Molteni e un canestro di Micheal Teghini, ma Lugo la mette sul fisico e non ha intenzione di fare un passo indietro. La Gimar arriva fino ad avere sette punti di vantaggio (54-47) grazie a un incisivo Juan Caceres e ai canestri di Teghini, autore di dieci punti nel quarto senza errori al tiro.

La quarta frazione inizia coi lecchesi in vantaggio (62-57) e Lugo senza l’energico Brighi, scavigliatosi sull’ultima azione del terzo quarto. La squadra romagnola prova a riavvicinarsi ma sei punti di Chinellato e una penetrazione di Teghini danno il nuovo massimo vantaggio alla Gimar. La tripla di Luigi Brunetti – dodici punti, tutti nell’ultimo quarto! – manda il Lecco oltre la doppia cifra di vantaggio per la prima volta (74-64). Lugo non c’è più e la Gimar può dilagare.

Il punteggio finale di 86-67 è fin troppo punitivo per la volitiva squadra romagnola.

I lecchesi possono festeggiare il doppio vantaggio e sperare di chiudere il match già domenica a Lugo.

GIMAR LECCO – ORVA LUGO 86-67

PARZIALI: 19-17, 40-42, 62-57, 86-67

LECCO: MArinello 7, Favalessa 1, Teghini 13, Caceres 8, Molteni 8, Chinellatoto 10, Brunetti 12, Cacace 11, Rattalino 10, Di PRampero 6. All. Bartocci.

LUGO: Lucarelli 6, De Marchi 10, Pietrini 5, Bracci 4, Melandri n.e, Mariani n.e, Bazzocchi n.e, Benin 14, Brighi 9, Leardini 6, Rossi 13. All. Galetti.