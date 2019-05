Terza vittoria in altrettante partite per i blucelesti.

Grande prova di Alberto Cacace.

LUGO – Non c’è due senza tre. Seguendo questo proverbio la Gimar Lecco ha chiuso i conti contro l’Orva Lugo, espugnando il parquet romagnolo e conquistando una meritata salvezza.

Nelle tre partite i blucelesti si sono dimostrati molto superiori agli sfortunati rivali, senza Serravalli per tutta la serie e senza lo scavigliato Brighi nella gara decisiva.

Coach Bartocci ha confermato il quintetto piccolo che tanto bene aveva fatto nelle recenti partite e la sua squadra ha iniziato subito bene, vincendo il primo quarto 12-17. A metà della seconda frazione i lecchesi sfiorano la doppia cifra di vantaggio (18-27) ma l’orgoglio dei padroni di casa li porta a pareggiare, con un parziale di nove punti filati. La risposta Gimar è affidata alla tripla di Luigi Brunetti, seguita da un libero di Micheal Teghini e un canestro di Riccardo Chinellato (27-33), tra i migliori del primo tempo.

Nella ripresa i blucelesti spaccano in due la partita nel terzo quarto e non rischiano sostanzialmente nulla nell’ultima frazione, vincendo col punteggio di 60-78.

Fantastica prova di Alberto Cacace, autore di 21 punti. Doppia cifra anche per Federico Di Prampero (13), Brunetti (12) e Chinellato (10)

“Abbiamo ottenuto il risultato che ci eravamo prefissati, giocando tre partite importanti e reagendo nei momenti di difficoltà. Resta comunque il rammarico per non aver fatto meglio, buttando via un paio di partite che ci hanno precluso traguardi più importanti, sicuramente alla portata di questo gruppo di giocatori” ha dichiarato coach Maurizio Bartocci a fine gara.

ORVA LUGO – GIMAR LECCO 60-78

PARZIALI: 12-18; 27-33; 43-58

LECCO: Cacace 21, Caceres 4, Rattalino 6, Teghini 9, Molteni 3, Favalessa, Chinellato 10, Marinello 2, Di Prampero 13, Brunetti 10. All. Bartocci.