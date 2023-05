“Play the Game” Special Olympics anche il Badminton & Croquet Club Lecco tra i protagonisti

Il giuramento dell’atleta Special Olympics: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”

CODOGNO – Fine settimana con i “Play the Game” Special Olympics presso il centro sportivo di Codogno con il Badminton & Croquet Club Lecco rappresentato dall’atleta bernareggiese Emanuela Greco e per i doppi unificati l’atleta partner Benedetta D’Amico.

Il venerdì giornata di partite per valutare il livello degli atleti per poi comporre i tabelloni.

Nel tardo pomeriggio cerimonia di apertura dell’evento con corteo per le strade di Codogno sotto una pioggia battente, Inno Italiano, accensione del braciere da parte del Tedoforo dell’atletica, discorso delle varie Autorità locali e concerto della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.

Il sabato hanno inizio le partite per i soli atleti e la nostra Emanuela con grande determinazione riesce a conquistare 3 medaglie d’argento: nel Singolo Femminile, nel Doppio Misto in coppia con Filippo Berganton (No Limits New Sport) e Doppio Femminile con Ginevra Rossi (No Limits New Sport).

La domenica ancora tre argenti per i colori blucelesti con in campo anche gli atleti partner. Nel Doppio Femminile unificato con la coppia Emanuela Greco/Benedetta D’Amico, nel Doppio Misto unificato liv 2 con Emanuela Greco/Marcello Savoia (New Sport) e nel Doppio Misto unificato livello 1 con Benedetta D’Amico/Filippo Berganton (No Limits New Sport).

Emozionanti le cerimonie di premiazione dove Emanuela felice e commossa per le sue prime medaglie conquistate è esplosa in un pianto di gioia.

Hanno preso parte all’evento anche il Direttore Tecnico Alessandro Redaelli, il Capo Delegazione Edvidio Milani e la Responsabile Atleti Piera Tocchetti.

Il Capo Delegazione: “Tre giorni di vero sport e inclusione dove ogni singola partita è vissuta con grande emozione e determinazione. Complimenti a questi ragazzi per la forza con cui praticano le varie discipline sportive. Lo scorso anno ci siamo iscritti come Club agli Special Olympics e questa è la nostra prima partecipazione. Il nostro obiettivo è di riuscire a coinvolgere altri atleti S.O. tramite il gioco del badminton”.