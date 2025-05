Poker di titoli regionali per il Ck Rivabella nella gara sprint di Albosaggia

Prosegue l’ottimo inizio di stagione per la società del presidente Claudio Bettinazzi

Pietro Mechilli conquista un buon terzo posto in una gara di Ocean Racing in Sicilia

LECCO – Il Canoa Kayak Rivabella ha cominciato bene questa prima parte di stagione confermandosi prima società in Lombardia e tra le migliori in Italia nella settore canoa fluviale. Anche domenica scorsa ricco bottino di medaglie e quattro titoli regionali nella gara regionale sprint di Albosaggia (SO) sul fiume Adda, valida per i campionati lombardi categoria Junior e Senior.

Percorso di 400 metri a tratti anche abbastanza tecnico, due manches da disputare, a fare la classifica il migliore due due tempi. La società del presidente Claudio Bettinazzi è tornata a casa con quattro titolo regionali: vincono Luca Riva nel K1 Senior; Beatrice Bettinazzi nel K1 Junior; Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi nel C2 Senior; Matteo Pasquale, Gioele Rota e Massimo Bettinazzi nella gara a squadre Senior.

Gli altri risultati

Nella categoria Allievi B successo di Daniele Cagliani; nei Cadetti A vince Margherita Cattaneo mentre al maschile argento per Rodolfo Aloe. Nei Cadetti B solo successi con Marilù Brambilla e Pietro Corti, quest’ultimo vince nel K1 e si ripete nel C1. Nei ragazzi 2° Massimo Bettinazzi e negli Junior 3^ Valentina Fumagalli. Nel C1 Senior argento di Edoardo Auriemma; mentre nel K1 Master C vince William Fumagalli. Per quanto riguarda le gare a squadre 2° posto per Luca Riva, Edoardo Auriemma e William Fumagalli nei Senior e vittoria per la squadra mista Cadetti di Margherita Cattaneo, Marilù Brambilla e Rodolfo Aloe.

Pietro Mechilli 3° in una gara di Ocean Racing

Alla soddisfazione per gli i risultati di Albosaggia, si aggiunge anche una notizia curiosa. Pietro Mechilli, infatti, ha affrontato la lunga trasferta a Giardini Naxos, in Sicilia, per partecipare a una gara di Ocean Racing, una particolare disciplina della canoa che si svolge in mare.

Per il Canoa Kayak Rivabella era l’esordio assoluto in questa disciplina e il giovane Mechilli ha chiuso con un bel terzo posto nella categoria Ragazzi SSK1. “Si tratta di una ulteriore soddisfazione per la nostra squadra che mai prima d’ora aveva partecipato a una gara di Ocean Racing – ha sottolineato il presidente Claudio Bettinazzi -. Complimenti a Pietro per l’ottimo risultato in una disciplina che richiede una alta dose di tecnica”.

Domenica prossima il Ck Rivabella sarà impegnato in una gara di velocità canoa giovani a Candia (Piemonte) dove saranno impegnati i giovani della categoria Cadetti.