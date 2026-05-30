Pol. Futura 96 e Osvaldo Zanetti: le due storiche realtà sportive di Lecco annunciano la fusione

A partire dal 1° luglio, la nuova società assumerà ufficialmente la denominazione di Asd Futura Zanetti

Con senso di responsabilità guardiamo al futuro con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sportivo, educativo e sociale”

LECCO – Le società Polisportiva Futura 96 e Osvaldo Zanetti 1948 comunicano ufficialmente l’avvio di un percorso di fusione finalizzato alla costituzione di una nuova realtà sportiva, capace di rappresentare con maggiore forza, continuità e progettualità il territorio e le rispettive comunità di riferimento.

Questa decisione nasce da una visione condivisa e dalla volontà comune di consolidare il patrimonio sportivo, educativo e sociale costruito nel corso degli anni dalle due società, entrambe profondamente radicate nei valori dello sport dilettantistico, nella formazione dei giovani e nella partecipazione associativa.

“A partire dal 1° luglio, la nuova società assumerà ufficialmente la denominazione di A.S.D. Futura Zanetti, dando vita a un progetto sportivo unificato orientato alla crescita qualitativa delle attività, al rafforzamento del settore giovanile e alla valorizzazione delle competenze umane, tecniche e organizzative presenti all’interno delle due realtà. Con senso di responsabilità e fiducia, A.S.D. Futura Zanetti guarda al futuro con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sportivo, educativo e sociale per il territorio e per le nuove generazioni”.

Le discipline sportive presenti nella nuova associazione saranno:

Calcio;

Pallavolo;

Ginnastica ritmica.

“La nuova organizzazione avrà l’obiettivo di garantire un ambiente sempre più strutturato, inclusivo e sostenibile, capace di offrire opportunità sportive ed educative a bambini, ragazzi e famiglie, promuovendo al tempo stesso i principi di correttezza, rispetto, collaborazione e appartenenza al territorio. La fusione intende inoltre preservare e valorizzare la storia, l’identità e le tradizioni che hanno caratterizzato il percorso delle due società, trasformandole nella base comune sulla quale costruire il futuro. I dirigenti, gli allenatori, i volontari e tutti i collaboratori coinvolti desiderano esprimere un sincero ringraziamento a coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito con impegno e passione alla crescita delle rispettive società, rendendo possibile l’avvio di questo nuovo e ambizioso percorso condiviso”.

Per tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il progetto o entrare a far parte della nuova realtà sportiva, sarà possibile seguire gli aggiornamenti e contattare la società attraverso la pagina Instagram @futurazanetti, il sito futurazanetti.it e l’indirizzo e-mail info@futurazanetti.it.