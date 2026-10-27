PolimiRun Lecco, attesi oltre 2.000 partecipanti alla corsa dell’8 novembre

Partenza alle 9.30 e arrivo al Polo territoriale del Politecnico di Milano. Iscrizioni aperte fino al 4 novembre per la gara competitiva e al 6 per quella non competitiva

“Il campus apre le porte ai cittadini e diventa il punto di incontro tra chi studia e lavora al Politecnico e chi vive questo territorio”, ha dichiarato il prorettore Marco Tarabini presentando la manifestazione

LECCO – Oltre 2.000 partecipanti attesi per una corsa di 10 chilometri che mette in relazione università, sport e territorio. Domenica 8 novembre torna la PolimiRun Lecco 2026, l’urban trail organizzato dal Politecnico di Milano, aperto alla comunità universitaria e a tutta la cittadinanza.

La partenza è fissata alle 9.30, con arrivo al campus del Polo territoriale di Lecco. Il tracciato si svilupperà su un percorso misto, tra strada e sterrato, attraversando il paesaggio urbano e ambienti naturali. Sono previste due formule, competitiva e non competitiva, con lo stesso percorso e gli stessi servizi a disposizione degli iscritti.

La manifestazione è stata presentata oggi, nel corso di un incontro al quale sono intervenuti Marco Tarabini, prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco, Lorella Cesana, assessore allo Sport, giovani e patrimonio del Comune di Lecco, Pierangelo Metrangolo, delegato della rettrice alle attività sportive, e Stefano Menon, responsabile della Sport Unit del Politecnico di Milano.

Al centro della presentazione il valore della corsa come occasione di incontro tra studenti, personale universitario, atleti e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra ateneo e territorio.

“La PolimiRun è un’occasione per rafforzare il rapporto tra il Polo e la città attraverso un’esperienza concreta di partecipazione, sport e vita attiva”, ha dichiarato Marco Tarabini. “Il campus apre le porte ai cittadini e diventa il punto di incontro tra chi studia e lavora al Politecnico e chi vive questo territorio”.

Il prorettore ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa sia per gli studenti che arrivano da lontano, ai quali offre l’opportunità di conoscere Lecco e sentirsi parte della comunità, sia per i lecchesi, che possono vivere l’università come un luogo familiare e condiviso.

“Sport e studio condividono valori importanti: impegno, costanza, capacità di mettersi alla prova e volontà di migliorarsi”, ha aggiunto Tarabini, definendo la corsa una sfida personale nella quale ciascuno può trovare il proprio obiettivo, indipendentemente dal livello di preparazione.

L’intenzione è fare della PolimiRun un appuntamento sentito dalla città, capace di coinvolgere studenti, cittadini, associazioni, atleti e appassionati. Un’occasione anche per promuovere uno stile di vita attivo, soprattutto tra i giovani, e rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

Anche per Lorella Cesana la manifestazione rappresenta un’opportunità per consolidare il legame tra università e città. “La PolimiRun rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa unire persone, realtà e generazioni diverse attorno a valori condivisi di partecipazione, benessere e inclusione”, ha affermato l’assessore.

“Per Lecco è motivo di orgoglio ospitare una manifestazione che rafforza il legame tra il Politecnico di Milano e la città, valorizzando al tempo stesso il nostro territorio e la sua naturale vocazione allo sport”, ha proseguito Cesana. Eventi come questo, ha aggiunto, contribuiscono a rendere Lecco una comunità dinamica e aperta, coinvolgendo cittadini, studenti e associazioni in un’esperienza che supera la dimensione agonistica e diventa occasione di incontro e crescita collettiva.

L’assessore ha inoltre ringraziato il Politecnico per aver scelto ancora una volta Lecco, sottolineando il contributo dell’iniziativa alla promozione del territorio e alla costruzione di un’identità condivisa fondata su partecipazione, salute e qualità della vita.

Sulla dimensione sociale dell’appuntamento si è soffermato anche Pierangelo Metrangolo. “La PolimiRun Lecco con i suoi oltre 2.000 partecipanti conferma quanto i poli territoriali siano luoghi vivi, capaci di creare connessioni tra l’Università e le comunità che li ospitano”, ha dichiarato il delegato della rettrice alle attività sportive. “Lo sport è un’occasione preziosa di inclusione, partecipazione e condivisione: una festa aperta a tutta la cittadinanza, che unisce persone, generazioni e realtà diverse attorno ai valori del benessere e della socialità”.

Nel corso della presentazione, Stefano Menon, responsabile della Sport Unit del Politecnico di Milano, ha illustrato il programma e gli aspetti organizzativi della giornata. Il campus ospiterà il Village, con i servizi destinati ai partecipanti. La quota d’iscrizione comprende maglia tecnica, pettorale, pacco gara, cronometraggio, ristori, spogliatoi, deposito borse, assicurazione e assistenza medica.

Le due formule permettono di scegliere tra la partecipazione competitiva e quella non competitiva, mantenendo invariati percorso e servizi. Una proposta rivolta sia a chi desidera misurarsi nella prova agonistica sia a chi vuole condividere la corsa con amici e colleghi.

La PolimiRun Lecco 2026 è sostenuta da Brooks, sponsor tecnico, e dagli sponsor Aeonvis, Avvale, AYES, BIP, Fileni, Microelettrica, NHOA Energy, PENNY, Reply, SEIDOR, Seiko, Tenova e Umana.

Le iscrizioni sono ancora aperte, salvo esaurimento dei posti disponibili: per la prova competitiva sarà possibile aderire fino al 4 novembre, mentre per quella non competitiva il termine è fissato al 6 novembre.

Modalità di partecipazione, requisiti e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Politecnico di Milano: https://www.sport.polimi.it/eventi/polimirun-lecco/.