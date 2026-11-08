PolimiRun Lecco, oltre 2.500 partecipanti: edizione da record con il tutto esaurito

La corsa di 10 chilometri organizzata dal Politecnico di Milano ha attraversato le vie e i sentieri della città

Giacomo Meda e Marta Crippa primi nelle rispettive classifiche assolute

LECCO – Oltre 2.500 partecipanti e un sold-out che conferma il successo della manifestazione. La PolimiRun Lecco 2026 ha portato domenica studenti, docenti, personale del Politecnico di Milano e cittadini a correre tra le vie del centro e i sentieri delle alture lecchesi, per una urban trail di 10 chilometri che ha chiuso la stagione sportiva dell’ateneo.

Una giornata all’insegna dello sport e della scoperta del territorio, con Lecco protagonista di un appuntamento che punta a rafforzare il legame tra il Politecnico e la comunità locale. I partecipanti hanno indossato la maglia ufficiale firmata Brooks, caratterizzata da una texture ispirata allo skyline delle montagne lecchesi, omaggio al paesaggio che fa da cornice alla manifestazione.

«Vedere oltre 2.500 persone correre insieme per le strade e i sentieri di Lecco è una grande emozione», ha commentato Marco Tarabini, Prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco. «Questa giornata rappresenta molto bene l’idea di università che vogliamo promuovere: un luogo aperto, parte integrante della città, capace di creare occasioni di incontro e condivisione anche al di fuori delle aule e dei laboratori».

L’auspicio, ha aggiunto Tarabini, è che la PolimiRun diventi sempre più un appuntamento sentito dai lecchesi, una vera e propria festa della città. Particolarmente significativa, secondo il Prorettore, la partecipazione fianco a fianco di studenti, personale dell’ateneo e cittadini. Per molti studenti provenienti da altre città e Paesi, inoltre, la corsa rappresenta un’occasione per conoscere Lecco e sentirsi parte della sua comunità.

La tappa lecchese ha concluso una stagione sportiva intensa per il Politecnico di Milano, che ha visto anche la PolimiRun Milano 2026, con 17mila partecipanti, e la PolimiRide Piacenza 2026, con mille iscritti.

«Questi eventi rappresentano un’occasione di grande partecipazione e visibilità per tutta la cittadinanza, ma sono solo una parte del sistema sportivo che il Politecnico ha implementato e su cui continua a investire», ha sottolineato il professor Pierangelo Metrangolo, delegato della Rettrice per le attività sportive. Un impegno che passa anche dalle infrastrutture, come la recente apertura della nuova Giuriati Gym, struttura di 1.500 metri quadrati con campi sul rooftop, e dal sostegno agli studenti-atleti attraverso programmi di dual career e borse di studio per meriti sportivi.

Lo sguardo è già rivolto al futuro: nel 2027 il Politecnico intende ampliare ulteriormente la propria offerta sportiva e tornare a Lecco per la nona edizione della PolimiRun.

I RISULTATI

Per quanto riguarda la gara competitiva, nella classifica femminile il primo posto è andato a Marta Crippa, che ha tagliato il traguardo in 40’48”. Seconda Alice Ambrosi in 43’20”, terza Marta Rusconi in 43’46”.

Tra gli uomini successo per Giacomo Meda, primo con il tempo di 36’09”. Alle sue spalle Giorgio Lanzoni in 36’32” e Alessandro Cazzaniga in 37’03”.

La manifestazione si è svolta con il Patronato di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Lecco, del CONI, del CIP – Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Regionale Lombardia, e della CRUI. Radio partner ufficiale Discoradio.

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