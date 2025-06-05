Polisportiva 2001: al via le iscrizioni per la stagione sportiva 2025/26

Il direttore sportivo Cristiano Vassena: “Per noi lo sport è uno strumento di educazione”

MAGGIANICO/CHIUSO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla nuova stagione sportiva della Polisportiva 2001, realtà consolidata nei rioni lecchesi di Maggianico e Chiuso, da oltre vent’anni punto di riferimento per lo sport giovanile.

“Se tuo figlio ha voglia di correre, divertirsi e crescere in un ambiente sano, la Polisportiva è pronta ad accoglierlo con entusiasmo” fanno sapere dalla società. L’offerta sportiva copre un ampio arco di età, dai più piccoli della scuola calcio fino ai ragazzi delle annate 2007.

Di seguito le Categorie attive per il 2025/26:

Scuola Calcio: nati nel 2019-2020

Primi Calci: 2018

Pulcini: 2016-2017

Esordienti: 2013-2014-2015

Giovanissimi: 2012

Ragazzi: 2009-2008-2007

Ogni gruppo è seguito da allenatori qualificati, con un’attenzione particolare allo sviluppo motorio e educativo, perché il progetto educativo della Polisportiva punta a formare atleti e persone.

“Per noi lo sport è uno strumento di educazione,” spiega il direttore sportivo Cristiano Vassena. “È un’occasione per trasmettere valori come il rispetto, l’impegno e lo spirito di sacrificio. Vogliamo che i nostri ragazzi crescano in un contesto sano, dove l’amicizia e il sostegno reciproco sono importanti quanto la tecnica con il pallone.”

Spirito di squadra, amicizia e divertimento sono i pilastri dell’attività della Polisportiva, che non trascura l’aspetto tecnico: ogni ruolo è valorizzato, con preparatori specifici per i portieri, così che tutti abbiano la possibilità di migliorare con le giuste competenze. Gli allenamenti si svolgono nei campi di Maggianico e Chiuso, immersi in un contesto familiare e accogliente.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 366 1851204