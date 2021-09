Polisportiva Futura ’96, aperte le iscrizioni per la nuova stagione

Tutto pronto per riprendere le attività giovanili

La società sportiva di Acquate non vede l’ora di ricominciare

LECCO – Finalmente si ricomincia anche con lo sport! La Polisportiva Futura ’96 di Acquate ha aperto le iscrizioni per la nuova stagione calcistica 2021/2022. La voglia di scendere in campo è davvero tanta e la società sportiva di Acquate non vede l’ora di poter scrivere una nuova pagina della sua storia sportiva.

Per iscriversi basta andare sul sito internet polfutura96.it e seguire tutte le istruzioni. Di seguito il volantino con tutte le informazioni.