Polisportiva Futura ’96: iniziato il Camp Estate&Sport

Il camp terminerà il 31 Luglio. Iscrizioni ancora aperte

LECCO – E’ iniziato stamattina, lunedì 22 Giugno, al campo sportivo di Acquate, il camp “ESTATE&SPORT”, organizzato dalla Polisportiva Futura ’96, che terminerà il 31 Luglio. Dedicato a bambini e ragazzi nati negli anni dal 2006 al 2012 con certificato medico in corso di validità.

All’insegna della sicurezza e dei controlli come da prassi, con un triage organizzato, dove si effettua misurazione della temperatura corporea e igienizzazione mani, oltre a fase di check-in “anagrafico”, hanno avuto inizio le sessioni di allenamento individuale, con un massimo di 18 bambini/ragazzi, le cui aree individuali sono ampie e ben distinte all’interno del rettangolo di gioco.

“Le sessioni di allenamento durante il giorno, sono tre – spiegano gli organizzatori – dalle 08.30 alle 11.30, dalle 14 alle 17 e dalle 18 alle 21, tutti i giorni da lunedì a venerdì, dal 22 Giugno al 31 Luglio. Grazie ad istruttori specializzati, allenatori di calcio e pallavolo ed educatori d’oratorio, i ragazzi possono divertirsi con esercizi aerobico/atletici, musica ed imparando ed affinando la propria tecnica nello sport che prediligono, tra calcio e pallavolo”.

Quindi concludono: “Questo camp vuole essere un’opportunità di sfogo per i nostri bambini e ragazzi dopo mesi di stop forzato alle attività atletico/sportivo ed un servizio alle famiglie per continuare il percorso di ritorno alla tanto bella normalità che manca a tutti. Le iscrizioni al camp rimangono aperte fino ad esaurimento posti. Per tutte le informazioni, Vi rimandiamo al link: www.polfutura96.it/estatesport/“.