Più di 300, tra atleti e genitori, alla serata che si è svolta presso l’oratorio di Acquate

Il presidente: “Soddisfatti del forte riscontro ricevuto. Rivolgiamo un appello finalizzato alla ricerca di nuovi volontari”

LECCO – Serata di presentazione in grande stile e di successo quella che ha avuto luogo lo scorso giovedì all’oratorio di Acquate, rione di Lecco, per far conoscere le squadre della stagione 2022-2023 della Polisportiva Futura ’96.

Ciascun team, accompagnato dai rispettivi allenatori, è salito sul palco per compiere la tradizionale foto di rito in divisa. Prima di dare il via all’introduzione delle squadre, diretta dai giovani animatori dell’oratorio, non sono mancati momenti di convivialità come la cena alle ore 19 e la successiva baby dance alle ore 20.45.

A intervenire prima delle presentazioni ufficiali il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e don Walter Magnoni. Ha preso la parola anche il presidente della società Matteo Mezzera, illustrando parte della nuova offerta proposta dalla Polisportiva, sempre votata alla promozione dello sport e dei suoi valori:

“Abbiamo promosso anche l’attività ludica attraverso la quale introduciamo i più piccoli all’attività sportiva, che si svolgerà tutti i mercoledì dalle 16 alle 17, e poi un’attività di total body in programma dalle 21 alle 22, rivolta agli over 40. Entrambe si svolgeranno nella palestra dell’oratorio e saranno tenute dall’istruttrice Diletta Aondio“.

Il presidente ha proseguito poi con un commento diretto alla serata: “Siamo soddisfatti della forte partecipazione ricevuta, circa 300 persone tra atleti e genitori. In particolare a quest’ultimi rivolgiamo un appello, chiedendo di farsi avanti per dare una mano: siamo sempre alla ricerca di volontari durante l’anno, certi che più siamo e più iniziative possiamo organizzare. Per questa stagione inoltre avremo anche una novità, con l’iscrizione di una squadra di calcio al campionato FIGC di 3^ categoria”.

Di seguito l’elenco delle squadre con i rispettivi allenatori:

PALLAVOLO

Under10

Flavia Tavola

Maria Redaelli

Sara Fazzini

Giorgia Panzeri

Lorenzo Gattinoni

Under 12

Flavia Tavola

Anastasia Pozzi

Alessia Masolini

Luciana Fazzini

Ragazze

Nicol De Lazzari

Anna Devizzi

Carlotta Villa

Allieve

Adriano Redaelli

Francesco Tentori

Francesco Corti

Juniores

Alessia Frigerio

Nicol Rusconi

Anna Paccanelli

CALCIO (Allenatori e staff)

Primi 2014-2015

Mister Sacchi Giovanni – Alessandro Sala – Luca Mascheri

Pulcini 2012-2013

Mister Brambilla Emanuele – Gigliotti Damiano

Esordienti

Mister Pozzi Roberto

Giovanissimi Under 14

Mister Apicella Simone – Pirola Nicolò – Staff Conti Francesco

Allievi Under 16

Mister Cendali Davide

Staff Birgels Davide – Panizza Roberto

Open CSI a 7 A

Mister De Lazzari Paolo – Zubani Paolo

Open CSI a 7 B

Mister Panzeri Mattia

3° Categoria

Mister Volpi Luca

Staff Maloberti Antonio – Pibiri Riccardo – Pennati Marco – Arrigoni Marco

Dirigenti Marocchini Marco – Gianola Giovanni

