Ponte di Legno, Super G Allievi e Ragazzi: dominano i lecchesi

Vittorie nella categolria Allievi di Maddalena Goretti (Valsassina Ski Team) e Pietro Invernizzi (SC Alta Valsassina) e nella categoria Ragazzi di Elisa Bianchi (SC Lecco) e Marco Bertoldini (SC Alta Valsassina)

PONTE DI LEGNO – Nel Super G di Ponte di Legno che sabato scorso ha visto impegnate le categorie Ragazzi U14 e Allievi U16 nel Super G, grandi prestazioni per gli atleti lecchesi con le rispettive casacche dello Sci Club Lecco, Valsassina Ski Team e Sci Club Alta Valsassina.

Da evidenziare per lo Ski Team Valsassina la vittoria di Maddalena Goretti (Allievi U16) e il 2° posto di Giulia Valli (Ragazzi U14). Per lo Sci Club Lecco sono stati tre i podi con la vittoria di Elisa Bianchi (Ragazzi U14), il 2° posto di Ludovica Spreafico e il 3° posto di Tommaso Tellini (Allievi U16). Quindi, per lo Sci Club Alta Valsassina la vittoria di Pietro Invernizzi (Allievi U16) e Marco Bertoldini (Ragazzi U14).

Di seguito tutti i piazzamenti degli atleti lecchesi

Nella prima gara femminile Allievi, Ludovica Spreafico (SC Lecco) 2^, Carlotta Lambrughi (SC Lecco) 5^, Serena Goretti (Valsassina Ski Team) 6^, Anna Pizzagalli (SC Lecco) 7^, Giada Bazzi (Valsassina Ski Team) 8^, Vittoria Viglietta (SC Lecco) 12^, Cecilia Biffi (SC Alta Valsassina) 15^, Virginia Maria Vittoria Pellegrini (SC Lecco) 16^, Rebecca Berera (SC Alta Valsassina) 22^ e Matilde Ronchetti (SC Lecco) 23^.

Nella gara maschile, Pietro Invernizzi (SC Alta Valsassina) 1°, Tommaso Tellini (SC Lecco) 3°, Riccardo Mazzariol (SC Lecco) 4°, Nicolò Asnaghi (SC Lecco) 7°, Andrea Brivio (Valsassina Ski Team) 10°, Matteo Orlandi (Valsassina Ski Team) 14°, Giovani Pessi (Valsassina Ski Team) 16°, Davide Donegana (SC Lecco) 20°, Riccardo Mazzanti (SC Alta Valsassina) 21°, Franco Todeschini (SC Alta Valsassina) 23°.

Nella categoria Ragazzi, al femminile Elisa Bianchi (SC Lecco) 1^, Sofia Ginevra Elli (SC Alta Valsassina) 6^, Isabelle Stroppini (SC Lecco) 10^ e Lea Maria Spoldi (Ski Team Valsassina) 14^.

Nella gara maschile, Marco Bertoldini (SC Alta Valsassina) 1°, Tommaso Pizzagalli (SC Lecco) 4°, Leone dal Sasso (SC Lecco) 6°, Leonardo Combi (Ski Team Valsassina) 7°, Tommaso Trevisan (SC Lecco) 8°, Mattia Enicanti (Team Bellano) 9°, Emanuele Tagliabue (SC Lecco) 11°, Luca Girola (SC Alta Valsassina) 13°, Cristian Galperti (Ski Team Valsassina) 16°, Roberto Rolando (SC Lecco) 23°, Alessandro Maldi (Ski Team Valsassina) 24°, Ian Valsecchi (SC Lecco) 27°, Daniele Donegana (SC Lecco) 30° e Edoardo Maria Bianchi (SC Lecco) 34°.