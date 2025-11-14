Premio Madonna del Ghisallo 2025: tra i premiati anche Filippo Conca, campione d’Italia di ciclismo

La premiazione si terrà durante il Gala del Ciclismo, in programma domenica 23 novembre

COMO – Sarà presentata l’edizione 2025 del “Premio Madonna del Ghisallo” e del Premio “Borraccia d’Oro Coppi e Bartali”, promossa dal Gruppo Sportivo Madonna del Ghisallo, sodalizio che dal 1967 si occupa della custodia e valorizzazione del Santuario della Madonna del Ghisallo, Patrona dei Ciclisti, il prossimo martedì 18 novembre. Tra i premiati anche Filippo Conca, corridore di Bellano e attuale campione d’Italia di ciclismo su strada.

L’incontro di presentazione si terrà alle 11 nella Sala G. Zampese della BCC Cantù, in Corso Unità d’Italia 11, a Cantù. L’istituto di credito, che collabora con lo storico sodalizio per l’edizione 2025 del Premio Madonna del Ghisallo, ha gentilmente messo a disposizione la propria sede.

Durante la conferenza stampa del 18 novembre, Stefano Marchi, giornalista di esteri ed ex inviato per il ciclismo, dialogherà con Giambattista Baronchelli per commentare la stagione ciclistica 2025.

“Il Santuario della Madonna del Ghisallo è il cuore pulsante della memoria ciclistica mondiale – spiega Carlo Ballabio, presidente del Gruppo Sportivo Madonna del Ghisallo – Con le iniziative che stiamo avviando a partire dal 2025 vogliamo aprirlo ancora di più al mondo, rendendo accessibili a tutti le emozioni e le storie che hanno reso grande il nostro sport. Lo facciamo anche grazie agli amici che sostengono il Santuario: devoti, appassionati, oltre a campioni e grandi nomi come Marino Vigna, Norma Gimondi, Gianbattista Baronchelli, Gianni Motta, Gianni Bugno e tanti altri”.

La conferenza stampa del 18 novembre sarà anche l’occasione per fare il punto sui progetti e sul crowdfunding recentemente lanciato dal Gruppo Sportivo Madonna del Ghisallo, finalizzato a raccogliere risorse per la creazione di uno spazio digitale innovativo. Questo permetterà di conservare e valorizzare cimeli, fotografie, testimonianze e ricordi legati al mondo delle due ruote custoditi dal Santuario. Un progetto che unisce memoria, devozione e tecnologia, rendendo accessibile a tutti l’eredità storica del ciclismo italiano e internazionale.

Nel corso della conferenza saranno presentati i protagonisti del ciclismo che riceveranno i riconoscimenti durante il Gala del Ciclismo “Premio Madonna del Ghisallo”, in programma domenica 23 novembre alle 11 presso la sede dello Yacht Club Como, in Viale Puecher 8, Como.

La manifestazione, a ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria, celebrerà le eccellenze della stagione ciclistica 2025, rendendo omaggio sia ai protagonisti attuali sia alle leggende delle due ruote. Allo stesso tempo, sarà occasione di riflessione su temi fondamentali per il futuro del ciclismo italiano e internazionale, come la promozione tra i giovani, l’inclusione e la sicurezza.

Tra i protagonisti attesi del Premio Madonna del Ghisallo 2025 figurano campioni e dirigenti di rilievo, tra cui Simona Canipari, campionessa di paraciclismo; Claudia Cretti, vincitrice di quattro titoli mondiali di paraciclismo su pista nel 2025; Filippo Conca, Campione Italiano Professionisti 2025; e Mattia Gaffuri, Campione Italiano Gravel 2025.

Tra gli ospiti figurano anche personalità di spicco del ciclismo, come Norma Gimondi, Francesca Polti, Alberto Elli, Giuseppe Calcaterra, Maurizio Molinari, Gianni Motta e Marino Vigna, olimpionico a Roma 1960, che interverranno durante la manifestazione. È previsto inoltre il saluto del Rettore del Santuario, Don Giuseppe Morstabilini.

Organizzato dal Gruppo Sportivo Madonna del Ghisallo, il premio rinnova il legame tra il Santuario, la storia del ciclismo e le nuove generazioni di atleti, con l’obiettivo di custodire e promuovere l’eredità di devozione, storia e passione ciclistica.

L’evento di consegna vuole essere un momento di incontro, riflessione e celebrazione dei valori dello sport, dedizione, competizione, solidarietà e rispetto, che da oltre un secolo caratterizzano il Santuario della Madonna del Ghisallo, meta di devozione e simbolo del ciclismo mondiale.

Per iscriversi all’evento, clicca qui.