Si corre Sabato 1 Giugno. Nuova partenza dal Lungolago di Lecco

Quest’anno ai nastri di partenza anche i gemelli De Matteis, Martin e Bernard

LECCO – Grande partecipazione, come sempre, alla presentazione della Resegup quest’anno giunta alla sua 10^ edizione che si correrà il primo giugno, con partenza alle 15. Mentre le iscrizioni apriranno venerdì 1 marzo (alle ore 20.00)con 1200 pettorali a disposizione.

Location, come ormai da qualche anno a questa parte, è stato il Politecnico di Lecco con il professor Francesco Calvetti a fare gli onori di casa. “Sembra impossibile che siano passati già 10 anni dalla prima edizione – ha esordito il professor Calvetti – Siamo cresciuti insieme alla Resegup ed insieme alle istituzioni, in primis il Comune di Lecco, accogliendo con grande favore l’opportunità sportiva e di rilancio del territorio che regala questo evento. Possiamo dire che la Resegup ha innescato un effetto traino con ricadute positive per tutti noi”.

Quindi, parola a Paolo Sala, presidente dell’associazione 2Slow ideatrice ed organizzatrice della Resegup che da tre anni a questa parte è affiancata e sostenuta nientemeno che dal main sponsor Adidas. Presenti anche i gemelli Martin e Bernard Dematteis skyrunner nonché uomini Adidas e testimonial della skyrace lecchese che hanno annunciato:”Dopo tre anni da spettatori, quest’anno saremo ai nastri di partenza. Abbiamo pianificato il nostro programma agonistico inserendo la Resegup tra gli obiettivi. Verremo a Lecco per fare bene in una gara decisamente affascinante”.

Quindi Sala ha introdotto la novità principe di questa 10^ edizione: “La partenza tornerà sul lungolago, all’altezza dell’arrivo di piazza Cermenati. Da lì, si procederà in direzione Canottieri Lecco per poi svoltare in via Nazario Sauro, entrare in piazza Garibaldi e imboccare la centralissima via Cavour fino a ricongiungersi in Largo Montenero con il tracciato tradizionale”.

Per quanto riguarda l’ambito pacco gara non mancherà la maglietta Adidas griffata Resegup e la birra Resegapa del birrificio DuLac di Galbiate; mentre ai vincitori andrà il pregiato coltello Maglio Nero dei Fratelli Rizzi di Premana dalla caratteristica lama il cui dorso riproduce fedelmente il profilo delle montagne lecchesi.

Presente ieri sera anche il pluricampione del mondo di corsa in montagna Marco de Gasperi: “Non so se potrò essere della partita, ormai ho una certa età e devo calibrare le energie. Lo scorso anno al femminile ha vinto la mia compagna, Elisa Desco, vedremo nei prossimi mesi cosa riusciremo a fare. Quello che invece posso dire è che sono a disposizione degli organizzatori per far sì che questa splendida gara possa crescere in ambito internazionale”.

Presenti anche l’assessore allo Sport del comune di Lecco Roberto Nigriello, la Campionessa Mondiale di corsa in montagna Rosita Rota Gelpi e il comandante dei Carabinieri Forestali di Lecco Giorgio Deligios.

La presentazione della Resegup è servita anche per ricordare i due appuntamenti con la PolimiRun, sia nella sua versione “estiva” Spring che si correrà il 19 maggio, che nella sua versione “invernale” Winter in programma per il 17 novembre. Non mancherà inoltre, abbinato alla Resegup, il trofeo Stéphanie Frigière, riservato agli universitari, in ricordo della ragazza francese laureata al Politecnico e prematuramente scomparsa all’età di 29 anni, nel febbraio del 2014, mentre era impegnata in una scalata lungo una cascata di ghiaccio.

Novità di quest’anno è la Barabina Run che vede alla regia il Don Guanella presentata, sempre ieri sera, da don Agostino Frasson: “La gara, di 8,5 km per 800 metri di dislivello, si correrà il 5 ottobre con partenza alle 15 sui sentieri valmadreresi ed ha come testimonial Alberto Cova. Un’iniziativa sportiva – ha concluso don Agostino – che andrà a sostenere il progetto di agricoltura sociale ‘Cascina don Guanella’ attivo ormai da 5 anni a Valmadrera”.

Resegup è anche Beneficenza

Come sempre la Resegup tende una mano a chi ha bisogno e lo fa donando un euro per ognuna delle 1200 iscrizioni. “Quest’anno – spiega Paolo Sala – abbiamo scelto di aiutare la Associazione Italiana Sindrome di Wolf Hirschhorn e la Fondazione Padri Somaschi di Vercurago”.

In rappresentanza dell’associazione Sindrome di Wolf è intervenuta la famiglia Brigatti, con papà Mario, mamma Costanza e la piccola Camilla: “Stiamo lottando insieme a nostra figlia e questa è per noi una grande opportunità – ha spiegato mamma Costanza – La donazione verrà devoluta all’associazione per promuovere la ricerca e per il Progetto Autonomia che ha come obiettivo quello di aiutare i bambini, come nostra figlia, affetti da questa sindrome di poter avere, crescendo, una vita il più autonoma possibile. Voglio inoltre ringraziare pubblicamente Adidas perché ci ha personalizzato diverse magliette che venderemo per arricchire la raccolta fondi. Grazie, grazie di cuore a tutti”.

Per i Padri Somaschi è intervenuto don Lorenzo: “La nostra è una comunità per minori da 0 a 18 anni. Diamo accoglienza a bambini, ragazzi e giovani che vivono forti disagi famigliari e sociali. Grazie per l’opportunità e l’aiuto che ci state dando”.

Premio speciale ai Senatori

La 2Slow ha deciso di premiare gli atleti fedelissimi che hanno corso tutte le 9 edizioni precedenti e che porteranno a termine anche la 10^ edizione.

“Per loro – spiega Sala – se riusciranno a tagliare anche questo 10° traguardo ci sarà un premio speciale: una cena che faremo tutti assieme”. E allora eccoli i 24 senatori che potranno entrare nell’ “olimpo” della Resegup: Stefano Agostoni, Matteo Alberti, Gianpaolo Biffi, Renato Butti, Gerolamo Castelli, Silvia Chiappa, Ezio Colombo, Francesco Corti, Alessandro Galbusera, Raffaele Invernizzi, Luca Lombardini, Giorgio Milesi, Francesco Moro, Gianluca Paganoni, Lorenzo Panzeri, Carlo Ratti, Augusta Redaelli, Dario Rigonelli, Andrea Rusconi, Gianluigi Rusconi, Marco Rusconi, Marco Sacchi, Marco Villa e Stefano Villa.

Ritiro Pettorali

I pettorali si potranno ritirare in piazza Cermenati dalle 18 alle 22 mentre il giorno della gara, sabato 1 giugno, dalle 10.30 alle 14.00 sempre in piazza Cermenati.

Programma

ore 10:30 – 14:00 Distribuzione pettorali / pacchi gara – Piazza Cermenati – Lecco

ore 13:00 Apertura deposito borse – Piazza Affari – Lecco

ore 15:00 Ingresso atleti griglie di partenza – Lungolago di Lecco

ore 15:15 Briefing atleti

ore 15:30 Partenza – Lungolago di Lecco

ore 17:45 Previsto arrivo primo concorrenti – Piazza Cermenati – Lecco

ore 19:00 Pasta Party presso Oratorio San Luigi – Lecco

ore 21:30 Fine gara

ore 21:45 Premiazioni – Piazza Cermenati – Lecco

ore 22:15 Festa in piazza con Dj Set

Per maggiori informazioni scrivere a info@resegup.it o vistare il sito www.resegup.it