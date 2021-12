Lecco, presentata la 7° edizione della Eagle Cup Volley

Si disputerà dal 3 al 5 gennaio 2022 nelle province di Lecco e Como

40 squadre e 700 atlete presenti al torneo

LECCO – Nella Sala Consiliare del Comune di Lecco è stata presentata questa mattina la settima edizione della “Eagle Cup Volley”, torneo di pallavolo giovanile organizzato dalla Picco Lecco con il patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia e del Comune Lecco. Presenti l’Assessore allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri, il presidente del CONI Alessandro Bonacina e il Direttore Sportivo della Picco Alessandro Alippi.

Dopo l’introduzione dell’Assessore Torri, è toccato ad Alessandro Alippi spiegare nel dettaglio il torneo. “Sarà un torneo di 40 squadre, con oltre 700 atleti provenienti da tutto il nord Italia e con una squadra proveniente dall’estero. Quest’anno c’è stata qualche difficoltà a causa della pandemia, soprattutto per le squadre più giovani, ma siamo comunque contenti perché i numeri sono in linea con quello che ci eravamo prefissati” ha dichiarato il dirigente della Picco Lecco.

In chiusura di intervento Alippi ha ringraziato comuni e associazioni che collaboreranno a questa edizione e anche i main sponsor Mizuno e In Salus Lecco.

L’edizione 2022 della Eagle Cup si svolgerà dal 3 al 5 gennaio 2022 in dieci location nella provincia di Como e in quella di Lecco. Parteciperanno al torneo formazioni giovanili della categoria U15, U16, U18 e U19, per un totale di oltre settecento atlete.

“Voglio ringraziare Alessandro Alippi e la società Picco Lecco perché in questo momento è importante fare sport nella maniera corretta – dichiara l’Assessore Torri -vorrei sottolineare due elementi importanti, il primo è la collaborazione tra società e amministrazione, con l’obiettivo di far vivere un’esperienza di sport sano, il secondo è che le squadre stesse si occuperanno di arbitrare le partite, un insegnamento importante per gli atleti”.

Maggiori informazioni sul torneo si potranno avere direttamente dal sito www.eaglecupvolley.com, completamente rinnovato grazie alla collaborazione con Aglaia S.r.l.