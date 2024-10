Presentate le regate del 50° Campionato Invernale Interlaghi di Vela

La competizione si disputerà a Lecco dall’1 al 10 novembre

Una settimana di regate, eventi e celebrazioni

LECCO – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: si avvicina il 50° anniversario del Campionato Invernale Interlaghi – Trofeo Neomarine di vela. Questo prestigioso evento, organizzato dalla Società Canottieri Lecco, si svolgerà nel suggestivo Golfo di Lecco dall’1 al 10 novembre.

Con una storia che affonda le radici nella tradizione velistica italiana, il Campionato promette di offrire emozioni e competizioni di altissimo livello, richiamando velisti da ogni parte del paese e non solo.

Tre eventi velici, inseriti nel calendario della FIV, avranno come main sponsor Neomarine, il cantiere di Dervio, guidato da Marco Achler e supportato da Maurizio e Giulia Tagliaferro, Fideuram Private Banker.

Si partirà l’1 e il 2 novembre con la “Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong, una regata match-race in stile Coppa America che prevede sfide uno contro uno su imbarcazioni della classe RS21, fornite da Negri Nautica e dal presidente di classe Davide Casetti. In palio c’è il Trofeo Kong, un riconoscimento nato dalla passione per la vela dell’imprenditore Marco Bonaiti.

Questa edizione rappresenta una rievocazione della prima “Coppa dei Bravi” disputata a Lecco nel 1981, una delle prime regate di questo genere in Italia, vinta da Mauro Pelaschier, che due anni dopo portò la mitica “Azzurra” in America’s Cup.

Si sfideranno otto timonieri di grande calibro: Maria Vittoria Marchesini (Luna Rossa), Torben Grael, Tommaso Chieffi, Lorenzo Bressani, Niccolò Bianchi, Stefano Roberti, Fabio Mazzoni e Roberto Spata. Maria Vittoria Marchesini, parte del team Prada che ha recentemente conquistato la Coppa America femminile a Barcellona su Luna Rossa Prada Pirelli, sostituirà Mauro Pelaschier, costretto a rinunciare all’ultimo momento.

La “Coppa dei Bravi” – Trofeo Kong sarà una regata con uno scopo benefico: il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto al “Projeto Grael”, la fondazione brasiliana fondata dal grande velista Torben Grael a sostegno dei bambini di strada.

Nel pomeriggio del 2 e per tutto il 3 novembre, per la prima volta a Lecco, debutterà una regata di Para-Sailing riservata alle classi 2.4 mR e Hansa 303 (singolo e doppio). Grazie alla sensibilità dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra e del suo presidente Mauro Bonfanti, sarà in palio, durante la Para-Sailing Cup, il Trofeo “Anmig Lecco”. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per promuovere un movimento in crescita, soprattutto nella classe 2.4, anche sul Lago di Como.

Concluso il primo weekend, l’attenzione si sposterà sul successivo, del 9 e 10 novembre. Sarà infatti il momento tanto atteso delle regate dell’edizione numero 50 del Campionato Invernale Interlaghi – Trofeo Neomarine, sempre nel suggestivo Golfo di Lecco.

Sono sei le classi ammesse alla regata: Fun, H22, J24, Meteor, Orc e RS21. In totale si svolgeranno sei prove, sfruttando il Tivano (vento da Nord) al mattino, con le barche in acqua alle ore 8:30, e la Breva (vento da Sud) nel pomeriggio.

Per quanto riguarda le iniziative collaterali, si segnala la serata aperta al pubblico con ingresso libero, in programma giovedì 31 ottobre nella sala Conferenze di Confcommercio a Lecco (Piazza Garibaldi, 4). L’evento, organizzato in sinergia con il Panathlon Club Lecco, avrà come tema “Dalla Coppa America alla vela Oceanica – i grandi skipper si raccontano” e offrirà l’opportunità di ascoltare i racconti di timonieri che hanno segnato la storia della vela.

Sabato 9, alle ore 19:30, si svolgerà la tradizionale cena con tutti i regatanti, preceduta nel tardo pomeriggio dall’immancabile “castagnata” per celebrare l’atmosfera autunnale. Infine, domenica 10, alle ore 14:30, si terrà la premiazione sul terrazzo a lago della Canottieri Lecco.

Le regate del 50° Interlaghi sono state presentate presso la sede della Canottieri Lecco, alla presenza del presidente Marco Cariboni e del consigliere vela Maddalena Giudici. Tra gli altri ospiti, erano presenti Nadia Meroni, consigliere nazionale FIV, Davide Ponti, presidente della XV Zona, Luciano Beretta, delegato zonale 2.4, Roberto Nigriello, presidente del Consiglio comunale di Lecco, Antonio Rossi, Lorella Cesana, consigliere del Panathlon Lecco, Angelo De Meo, comandante della stazione Carabinieri di Lecco, e Mauro Bonfanti dell’Anmig Lecco.

Il main sponsor degli eventi sarà Neomarine, affiancato da Maurizio e Giulia Tagliaferro di Fideuram Private Banker. Tra i partner “gold” figurano Kong Italy, Anmig Lecco, Autocogliati Volkswagen, Electroadda e Rose Island, mentre i partner “silver” includono Banca Popolare di Sondrio, Mab, Sala Assicurazioni Axa, Acinque, Sport Hub, Effeitalia, Vassena, Lubrimetal, Galletto Vallespluga, Deltacalor e Deca. L’iniziativa riceve anche il supporto di: Comune di Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco e Panathlon International Lecco.

Infine, i partner dell’evento includono Raymarine, Aglaia, RS21 Italian Class, Negrinautica, Slam, Maer Canottieri, Natural Boom, Enrico Gianola Impianti Elettrici, Tipografia Commerciale, Giovanna Locatelli Italy, Harken, Norda, Hotel Alberi, Briconautica, Adriana Castagna Allestimenti, Museo Barca Lariana, Kapriol, Scintilla, Itineris, La Botte, Focaccina Castelnuovo di Fabio e Denisia, La Madonnina, Seiterre, Bar Manzoni, Choc ad Hoc e Delago.